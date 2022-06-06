「藍皮解憂號」周邊商品熱銷！ 藍皮旅行袋、時光啤酒、藍海T恤 文青風設計小物受青睞

臺鐵觀光列車「藍皮解憂號」，自去年10月首航以來，掀起復古鐵道旅遊風潮，除了可一次飽覽南迴秘境和「海上列車」美景，復古鐵道元素成為網美打卡的熱門選項，得標取得藍皮經營權的雄獅旅遊，所開發的IP文青風格系列商品，也成為搭乘過藍皮的旅客必收集的紀念品，推出迄今大受歡迎，迎接夏日到來，藍皮行駛在炙熱的南台灣，特與國內酒廠「啤酒頭」合作「藍啤啤酒」，未來老帽、漁夫帽、手持電風扇、啤酒頭啤酒禮盒、高山茶禮盒等也將陸續推出。

「藍皮解憂號」周邊商品，消費者反應熱烈；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊表示，「藍皮解憂號」IP商品從今年2月開始銷售至今，消費者反應熱烈，包含旅行經典紀念小物，例如紙膠帶、明信片、杯子等，以及這兩年最具實用性質的口罩與手提帆布袋，以及甫上市的「藍啤啤酒」等，均頗受歡迎。

雄獅旅遊與啤酒頭聯名合作「藍啤啤酒」；圖片／雄獅旅遊提供

值得一提的是，雄獅旅遊與啤酒頭聯名合作的「藍啤啤酒」，目前有3款，【藍啤/解憂啤酒】特地嚴選與藍皮解憂號概念相仿的美式拉格口味，作為解憂啤酒，讓旅人在啜飲之後，能夠得到解憂的舒暢；【藍啤/微風啤酒】則是以冬瓜入酒，當徜徉在南島清甜的微風裡，便能細細感受並品嚐香甜的冬瓜風味；【藍啤/時光啤酒】帶有大量美系啤酒花，一種回到舊時光的復舊感動，開瓶時拂來滿盈的熱帶水果香氣，詮釋屬於台灣的果香型「小麥啤酒」。

【飲酒過量 有害健康！】

藍皮口罩與手提帆布袋成為藍皮旅行不可或缺的配件及伴手禮；圖片／雄獅旅遊提供

特別量身設計的「藍皮解憂號」IP商品，文青風格引起關注，民眾詢問度高，包括將藍皮意象製作成深受年輕世代喜愛的紙膠帶；靈感來自以線條傳達徐徐微風與波光粼粼的流動感的標準三層、透氣不織布口罩，也成為藍皮旅行不可或缺的配件及伴手禮；復古美感加上手工繪製樸質感的手工琺瑯杯；整體設計以記錄乘坐藍皮列車的所見所聞為視覺核心的明信片。

特別量身設計的「藍皮解憂號」IP商品，文青風格引起關注；圖片／雄獅旅遊提供

目前藍皮IP商品的設計、發想與視覺皆由雄獅設計團隊獨立完成，主要圍繞復古、質樸、解憂等核心理念，將藍皮解憂號可見的識別icon，適時的佐入設計當中，例如綠色沙發、火車窗景、灰色手拉環、吹著微風的旅人等。

短袖T恤「藍海」與「列車」，特地以藍皮專屬的pantone色票加以調色，還原藍皮風尚；圖片／雄獅旅遊提供

來自藍皮與大海印象的短袖T恤「藍海」與「列車」，特地以藍皮專屬的pantone色票加以調色，繁複的工法與技術，精緻的電繡設計以及大塊的網版印刷，皆是為了更貼近並還原藍皮風尚。

「藍皮解憂號」上的「解憂小舖」攤車，販售與藍皮有關的各種紀念品；圖片／雄獅旅遊提供 「藍皮解憂號」上的「解憂小舖」攤車，販售與藍皮有關的各種紀念品；圖片／雄獅旅遊提供

「藍皮解憂號」火車上開張的「解憂小舖」攤車，販售與藍皮有關的各種紀念品、伴手禮等，成為購買藍皮紀念品的管道之一，同樣搭襯的文青造型，也成為藍皮火車上新的拍照打卡亮點，除了「解憂小舖」之外，民眾還可以在藍皮解憂號報到處(藍皮意象館)、雄獅旅遊四代店門市（南港站、新烏日站）、雄獅嚴選網店等選購。

藍皮解憂號報到處(藍皮意象館)

營業時間：9:00～18:00

地址：屏東縣枋寮鄉儲運路15號（距離枋寮車站120公尺）

電話：(08)820-3520

藍皮解憂號vs藍皮意象館臉書：https://www.facebook.com/breezybluetrain

IG：https://www.instagram.com/breezy_blue_train/

====================撰 文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203759