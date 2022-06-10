露營新體驗！ 6大Glamping「中部、南部」奢華式露營地懶人包，保證你吃喝玩樂超盡興

走出露營帳篷一抬頭，漫天星空，與親朋好友一起野炊、一起談心、一起賞景，重點是完全不用自己扛器具、搭帳篷、準備飲用水和食材、生火烹煮等，因為露營區一應俱全，通通幫你準備妥當，你只要一卡皮箱即可入住！台灣吹起一股Glamping奢華露營風，打破傳統露營框架，主打懶人露營，由營方一手包辦搭起神殿帳、宮廷帳、狩獵帳，甚至是帳篷內就有私人衛浴設備、電器備品和戶外餐桌椅等全包式服務，讓沒有露營經驗的露營新手即便沒有裝備，也能優雅又奢華的享受露宿大自然的樂趣。





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苗栗卓蘭豪華露營推薦橘舍三食｜一泊二食的奢華野趣露營農場





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帶有荒野沙漠、草原綠地、波希米亞等原始野趣元素，苗栗卓蘭的橘舍三食，隨處可見大地萬物共生的田園農村景象，有DIY採摘番茄、芭樂、水梨和洛神花，以及成為房客才能體驗到一期一會的活動；園區共有免搭帳神殿帳篷營區和露營車營區，大草皮、果園和時蔬農地的清新氣息，紛紛傳入豪華寬敞帳篷內，每座帳篷都有不同色調與鄉村風格的家具擺飾，真想每一座都去串門子看看，喔對了，千萬別錯過被譽為農村米其林的無菜單料理－山里廚房，完美詮釋豪華懶人式的一泊二食農場露營假期。





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苗栗卓蘭懶人露營二日遊：





台中太平豪華露營推薦蟬說：山中靜靜｜一泊二食的山林雲海景觀營地





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山上空氣很新鮮，望山望天就能度過悠哉時光；海拔高度約700公尺，山嵐雲海緩緩包圍了蟬說：山中靜靜，位於台中太平酒桶山腰處的露營區，日間時分飽覽遼闊山勢、夜晚則遙望台中太平市區的點點燈火夜景，營區共有19頂帳篷，台灣欒樹下是金雨樹帳篷區、桂花樹林中是桂花弄帳篷區，及搭在木屋露臺上的是樂讀山帳篷區，令人期待的一泊二食料理多採自營區鄰邊新鮮食材，你可以一次享受Buffet創意晚餐、中西式混合早餐、星空電影院的精緻宵夜和傳統台式點心、品茗和調酒的下午茶時光。





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台中太平懶人露營二日遊：





南投日月潭豪華露營推薦拂水山莊｜一泊一食的私人老松林地露營莊園





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南投縣魚池鄉古山道旁，清溪蜿蜒流過，白鷺鷥隨著潺潺水聲飛舞，一踏入私人度假莊園的拂水山莊，繞著200棵松齡半百的五葉松和寬敞翠綠草坪散步，吸收芬多精和日月潭的日月精華，讓人不自覺切換度假模式；營區內有15頂神殿露營帳篷：森林神殿帳篷、浪漫神殿帳篷和粉紅泡泡神殿帳篷，四周還有數十座唯美又優雅的藝術場景，一圓人人網美夢，除了露營和享受早餐之外，也能提前與山莊預約讀書會或茶藝、插花、禪修、打拳、太極、寫生等多人團體課程。





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南投魚池懶人露營二日遊：





嘉義阿里山豪華露營推薦 Hamoana｜一泊二食深山村落露營饗宴





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住在透明玻璃裡的星空帳篷，一邊泡澡、一邊看星星，浪漫夢幻指數破表！這裡是嘉義阿里山的Hamoana星空帳篷露營地，僅限2組三角玻璃屋，房內不但有溫暖的床和羽絨被，附帶豪華衛浴設備和浴缸，園區名稱取自鄒語神明屬地之意，營造濃郁鄒族部落的人文雅趣，你可以採摘有機蔬菜、咖啡豆、參與村落音樂會、享用有機認證的無菜單料理，以及清晨眺望鄒族聖山塔山的絕美風景，或許冥冥之中有種神秘的力量，正在讓心靈感到沉靜而富足。





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嘉義阿里山懶人露營之二日遊：





高雄旗津豪華露營推薦露營樂2號店｜自炊餐食的海濱狩獵帳篷營





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高雄旗津無敵海景第一排的露營樂2號店，是專為親子設計的野奢狩獵露營地，園區設有陸上攀爬、滑梯，彈跳的充氣城堡，亦有30米闖關水道的戲水池、沙坑池，以及大人也愛玩的射箭場和九宮格棒球場；一家大小更可以只是待在南非式狩獵帳篷內，觀夕陽、看星空、賞商船、或是只是躺坐在帳篷內，享受冷氣與談心。





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高雄旗津懶人露營二日遊：





屏東萬巒豪華露營推薦 MON JOU露營莊園｜一泊三食的北歐風露營莊園





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清新脫俗的綠色森林、波希米亞風的時尚帳篷，每個角落都有驚喜，讓人彷彿進入浪漫唯美的電影拍攝場景之中！屏東萬巒鄉間有一座2021年新開幕的豪華露營莊園－MON JOU露營莊園，從入住那一刻起，就無須擔憂接下來的輕食下午茶、半自助式峽谷晚餐和早餐，當然也包含了已由專人搭建的野外帳篷，不同季節造訪，也能參與到不同主題的活動如陶藝、花藝、彩藝、烘焙、製作防蚊膏或營火晚會。





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屏東萬巒懶人露營二日遊：





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