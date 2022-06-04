6月壽星真的免費玩！全台「5大樂園生日優惠」一次看

6月壽星生日快樂！為了迎接夏季遊樂園旺季，搭配橫跨雙子與巨蠍的生日期間，台灣樂園紛紛推出生日優惠，最狂直接壽星0元免費玩。UDN小編特地整理全台知名樂園的生日壽星懶人包，快一起來看看吧！

遠雄海洋公園

要優惠就給最大的！遠雄海洋公園特地推出「6月壽星免費入園」活動，只要即日起至6月30日（端午連假6月3日至6月5日不適用），只要為6月當月壽星，不限制當日入園，成人出示身份證或孩童出示健保卡，直接免費場由海洋公園。值得注意的是需要搭配一位同行者現場購買全票入園喔。

圖／遠雄海洋公園提供

六福村

六福村推出的優惠活動為「犀愛50周年生日套票」，不限當月生日即可以999元購買六福村成人票1張與學童票1張（含動物園門票），直接一票到底暢遊四大園區，即日起至6月30日都可以購買兌換，值得注意的是該套票享有「免排隊購票，驗票入口入園」服務，另外票券內容不包含部分特殊體驗(如動物互動體驗)、部分機台(如VR)以及水樂園喔。

圖／六福村提供

小人國

小人國為了服務不止6月生日的壽星，只要即日起至6月5日期間限定（即端午連假），出生年月日只要任一碼有5或6，成人須憑身分證、孩童憑健保卡驗證直接以超殺優惠100元爽玩小人國各大設施，只有端午節才玩得到，爸爸媽媽快帶小孩放鬆一波吧！

圖／小人國提供

劍湖山世界主題樂園

具有台灣樂園指標性的「劍湖山世界主題樂園」推出雙子座、巨蟹座壽星優惠，只要即日起至6月30日，雙子座（5月22日至6月21日）與巨蟹座（6月22日至7月22日）的消費者於現場購票並出示本人身分證，即可以350元優惠的門票價格暢玩劍湖山。值得一提的是，無身分證者須同時出示健保卡及戶口名簿，以供檢驗喔。

圖／劍湖山世界提供

義大遊樂世界

義大世界為了給予壽星最大的優惠，推出2022年全年「生日快樂義大請客」壽星免費玩專案，所以6月壽星當然也包含在裡面啦，只要消費者為當日壽星(限國曆生日)，於現場售票亭出示本人有照身分證即可0元進場，另外若有陪同者，亦可以享有699元購票優惠，每位壽星限購買三張陪同票，需與壽星本人同時購票入園。

圖／義大世界提供

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