6月壽星真的免費玩！全台「5大樂園生日優惠」一次看
6月壽星生日快樂！為了迎接夏季遊樂園旺季，搭配橫跨雙子與巨蠍的生日期間，台灣樂園紛紛推出生日優惠，最狂直接壽星0元免費玩。UDN小編特地整理全台知名樂園的生日壽星懶人包，快一起來看看吧！
遠雄海洋公園
要優惠就給最大的！遠雄海洋公園特地推出「6月壽星免費入園」活動，只要即日起至6月30日（端午連假6月3日至6月5日不適用），只要為6月當月壽星，不限制當日入園，成人出示身份證或孩童出示健保卡，直接免費場由海洋公園。值得注意的是需要搭配一位同行者現場購買全票入園喔。
六福村
六福村推出的優惠活動為「犀愛50周年生日套票」，不限當月生日即可以999元購買六福村成人票1張與學童票1張（含動物園門票），直接一票到底暢遊四大園區，即日起至6月30日都可以購買兌換，值得注意的是該套票享有「免排隊購票，驗票入口入園」服務，另外票券內容不包含部分特殊體驗(如動物互動體驗)、部分機台(如VR)以及水樂園喔。
小人國
小人國為了服務不止6月生日的壽星，只要即日起至6月5日期間限定（即端午連假），出生年月日只要任一碼有5或6，成人須憑身分證、孩童憑健保卡驗證直接以超殺優惠100元爽玩小人國各大設施，只有端午節才玩得到，爸爸媽媽快帶小孩放鬆一波吧！
劍湖山世界主題樂園
具有台灣樂園指標性的「劍湖山世界主題樂園」推出雙子座、巨蟹座壽星優惠，只要即日起至6月30日，雙子座（5月22日至6月21日）與巨蟹座（6月22日至7月22日）的消費者於現場購票並出示本人身分證，即可以350元優惠的門票價格暢玩劍湖山。值得一提的是，無身分證者須同時出示健保卡及戶口名簿，以供檢驗喔。
義大遊樂世界
義大世界為了給予壽星最大的優惠，推出2022年全年「生日快樂義大請客」壽星免費玩專案，所以6月壽星當然也包含在裡面啦，只要消費者為當日壽星(限國曆生日)，於現場售票亭出示本人有照身分證即可0元進場，另外若有陪同者，亦可以享有699元購票優惠，每位壽星限購買三張陪同票，需與壽星本人同時購票入園。
延伸閱讀：
．台北飯店「Buffet優惠5選」一次看！免費吃龍蝦與黃金片皮鴨，還有港點握壽司統統都有
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言