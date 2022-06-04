快訊

高雄大遠百影城天花板突崩落 觀眾嚇壞以為「特效」

獨／21天新生兒確診「周遭人都陰性」 護理師曝1症狀家長易慮病

教部挨批軍營式管理 5成國高中制服不繡姓名不行嗎？

6月壽星真的免費玩！全台「5大樂園生日優惠」一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／六福村提供 圖右上／劍湖山世界提供 圖右下／遠雄海洋公園提供
圖左／六福村提供 圖右上／劍湖山世界提供 圖右下／遠雄海洋公園提供

6月壽星生日快樂！為了迎接夏季遊樂園旺季，搭配橫跨雙子與巨蠍的生日期間，台灣樂園紛紛推出生日優惠，最狂直接壽星0元免費玩。UDN小編特地整理全台知名樂園的生日壽星懶人包，快一起來看看吧！

遠雄海洋公園

要優惠就給最大的！遠雄海洋公園特地推出「6月壽星免費入園」活動，只要即日起至6月30日（端午連假6月3日至6月5日不適用），只要為6月當月壽星，不限制當日入園，成人出示身份證或孩童出示健保卡，直接免費場由海洋公園。值得注意的是需要搭配一位同行者現場購買全票入園喔。

圖／遠雄海洋公園提供
圖／遠雄海洋公園提供

六福村

六福村推出的優惠活動為「犀愛50周年生日套票」，不限當月生日即可以999元購買六福村成人票1張與學童票1張（含動物園門票），直接一票到底暢遊四大園區，即日起至6月30日都可以購買兌換，值得注意的是該套票享有「免排隊購票，驗票入口入園」服務，另外票券內容不包含部分特殊體驗(如動物互動體驗)、部分機台(如VR)以及水樂園喔。

圖／六福村提供
圖／六福村提供

小人國

小人國為了服務不止6月生日的壽星，只要即日起至6月5日期間限定（即端午連假），出生年月日只要任一碼有5或6，成人須憑身分證、孩童憑健保卡驗證直接以超殺優惠100元爽玩小人國各大設施，只有端午節才玩得到，爸爸媽媽快帶小孩放鬆一波吧！

圖／小人國提供
圖／小人國提供

劍湖山世界主題樂園

具有台灣樂園指標性的「劍湖山世界主題樂園」推出雙子座、巨蟹座壽星優惠，只要即日起至6月30日，雙子座（5月22日至6月21日）與巨蟹座（6月22日至7月22日）的消費者於現場購票並出示本人身分證，即可以350元優惠的門票價格暢玩劍湖山。值得一提的是，無身分證者須同時出示健保卡及戶口名簿，以供檢驗喔。

圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

義大遊樂世界

義大世界為了給予壽星最大的優惠，推出2022年全年「生日快樂義大請客」壽星免費玩專案，所以6月壽星當然也包含在裡面啦，只要消費者為當日壽星(限國曆生日)，於現場售票亭出示本人有照身分證即可0元進場，另外若有陪同者，亦可以享有699元購票優惠，每位壽星限購買三張陪同票，需與壽星本人同時購票入園。

圖／義大世界提供
圖／義大世界提供

延伸閱讀：

台北飯店「Buffet優惠5選」一次看！免費吃龍蝦與黃金片皮鴨，還有港點握壽司統統都有

麥當勞點心買1送1、摩斯紅茶買20送20！6月「餐飲+手搖」優惠集合，還有經典咖啡買3送3、火鍋配料加3元多3件

相關新聞

6月壽星真的免費玩！全台「5大樂園生日優惠」一次看

6月壽星生日快樂！為了迎接夏季遊樂園旺季，搭配橫跨雙子與巨蠍的生日期間，台灣樂園紛紛推出生日優惠，最狂直接壽星0元免費玩。UDN小編特地整理全台知名樂園的生日壽星懶人包，快一起來看看吧！

看見台灣線上免費首映！　緬懷齊柏林逝世五週年，來此一起回顧當年感動

▲為紀念齊柏林導演，《看見台灣》將於6月10日晚上7點30分，首度在線上公開分享。 還記得2013年初次《看見台灣》的震撼嗎？齊柏林導演帶著我們凌空飛行，從老天爺的角度，重新認識台灣。那一年，我們震

泰國入境放寬！未接種疫苗者「持陰性證明」也能免隔離

在疫情型態轉變之下，各國旅遊市場也逐漸有所變化。熱門旅遊地點「泰國」自6月起進一步放寬入境要求，除了完成接種疫苗的旅客可...

端午連假去哪玩？「中部二日遊」10處精選行程 森林空中盪鞦韆、異國風多肉療癒心靈

告別忙碌的四、五月，你是否也期待即將到來的端午節連假呢？6月的台灣即將迎接熱力的夏季，正在規劃二日遊行程的你，想好要去哪裡玩了嗎？別擔心！ReadyGo精心幫大家安排端午假期中部景點二日遊！不論是喜愛拍照的文青或網美打卡系還是親近野外的戶外自然系，這些中部景點推薦給你，保證端午假期不愁沒處去！

對中身分證「0元」住飯店！高雄福華加碼送Buffet免費吃，數字19再送6寸蛋糕

福華飯店高雄店要慶祝週年囉，特別祭出「0元免費住活動」，只要身分證上的生日完全與飯店一樣，直接免費住價值約一萬元的對等房型，不僅如此，還可獲贈2客Buffet早餐，快揪團來核對身份證生日！

大小朋友注意！北市動物園要修繕 6月20日起至月底不開放

為慶祝端午節，台北市立動物園將在6月3日準備「冰粽」送給大貓熊、歐亞水獺、熱雨區小爪水獺、金剛猩猩及非洲象等動物享用，園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。