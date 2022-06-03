快訊

獨／清水服務區8或9月將重新公告招標 各業者準備搶進

同樣是違停...賓士罰900、豐田罰300？ 警挨罵開單看廠牌

中南部新冠疫情如北部延燒？ 陳秀熙曝三大指標待觀察

超前部「暑」優惠多 玩海洋公園6月壽星免費

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲暑假來樂園享受清涼的親水活動。　圖：遠雄海洋公園／提供
▲暑假來樂園享受清涼的親水活動。　圖：遠雄海洋公園／提供

花蓮遠雄海洋公園推出「六月壽星免費入園」活動。　圖：遠雄海洋公園／提供
花蓮遠雄海洋公園推出「六月壽星免費入園」活動。　圖：遠雄海洋公園／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】本土疫情有望於6月底趨緩，為迎接今年暑假，花蓮遠雄海洋公園自6月起推出好康優惠三重奏;「六月壽星免費入園」活動期間於6/1~6/30 (6/3~6/5端午連假不適用)，凡六月壽星本人憑身分證(小孩憑健保卡)，即可享免費入園(需搭配ㄧ位同行者現場購買全票890元)。

今夏玩翻天的「海洋回饋季卡」，無限次數玩翻海洋公園，3~6歲699元/位，7歲(含)以上999元/位，銷售日期6/6~6/30(限現場臨櫃購買)，讓您一路玩到9/30；另外，6/6~6/19在網路商城上預售的「Hi,Young年輕人站出來」，享四人同行2396元(四人需為81~91年次，入園時需驗證)，此套票優惠使用期間為6/13~9/30，快揪好友，提前預約暑假門票省荷包放肆大玩！

今年暑假海洋公園推出「海洋冰風暴2 冰怪來襲」主題活動，活動期間7/1~9/11，冰雪特效雙重享受，用熱情的音樂、舞蹈，帶領大家一起玩冰fun清涼；海洋公園首創推出「水+冰」的雙重涼夏刺激，不僅有全台首見的「冰雪大砲」及布萊登海岸的「沖天水柱」水花特效，兩大全新設施結合暑期必看的精彩水花派對，不僅如此，環景式的冰凍感，彷彿置身冰原上，讓遊客在炎熱的夏天更加清涼消暑！

▲暑假帶孩子體驗入住水族館。　圖：遠雄海洋公園／提供
▲暑假帶孩子體驗入住水族館。　圖：遠雄海洋公園／提供

大受好評的另類住宿「親親夜未眠」活動，適合親子、好友，除了白天玩翻樂園、欣賞百萬無敵海景外，晚上還可在水族館內跟魚兒一起睡覺，更可體驗全台唯一海豚零距離互動，不用出國，也可享受度假風情；海洋公園2020全新升級版的「親親夜未眠」，融合日間、夜間水族館探秘、專屬海洋保育課程、親子互動等內容；有別於入住飯店，享用飯店設施，親親夜未眠全包式住宿活動，從放下行李後，就開啟探險家的海洋公園初航行程～在二天一夜的行程中，除了住宿加樂園暢遊外，還有DIY課程體驗，讓您將滿滿回憶一併打包寄回。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 水族館 連假

延伸閱讀

迎25周年慶 高雄福華推最狂優惠

取消航班打亂暑假旅遊季！英國機場塞爆無助旅客

6月壽星免費入園！遠雄海洋公園「冰雪大砲」暑假來襲

水族館休館「企鵝練出超狂身材」 炸出兩排冰塊盒腹肌網笑：轉型健身房

相關新聞

看見台灣線上免費首映！　緬懷齊柏林逝世五週年，來此一起回顧當年感動

▲為紀念齊柏林導演，《看見台灣》將於6月10日晚上7點30分，首度在線上公開分享。 還記得2013年初次《看見台灣》的震撼嗎？齊柏林導演帶著我們凌空飛行，從老天爺的角度，重新認識台灣。那一年，我們震

泰國入境放寬！未接種疫苗者「持陰性證明」也能免隔離

在疫情型態轉變之下，各國旅遊市場也逐漸有所變化。熱門旅遊地點「泰國」自6月起進一步放寬入境要求，除了完成接種疫苗的旅客可...

端午連假去哪玩？「中部二日遊」10處精選行程 森林空中盪鞦韆、異國風多肉療癒心靈

告別忙碌的四、五月，你是否也期待即將到來的端午節連假呢？6月的台灣即將迎接熱力的夏季，正在規劃二日遊行程的你，想好要去哪裡玩了嗎？別擔心！ReadyGo精心幫大家安排端午假期中部景點二日遊！不論是喜愛拍照的文青或網美打卡系還是親近野外的戶外自然系，這些中部景點推薦給你，保證端午假期不愁沒處去！

對中身分證「0元」住飯店！高雄福華加碼送Buffet免費吃，數字19再送6寸蛋糕

福華飯店高雄店要慶祝週年囉，特別祭出「0元免費住活動」，只要身分證上的生日完全與飯店一樣，直接免費住價值約一萬元的對等房型，不僅如此，還可獲贈2客Buffet早餐，快揪團來核對身份證生日！

大小朋友注意！北市動物園要修繕 6月20日起至月底不開放

為慶祝端午節，台北市立動物園將在6月3日準備「冰粽」送給大貓熊、歐亞水獺、熱雨區小爪水獺、金剛猩猩及非洲象等動物享用，園...

各國鬆綁入境管制！團費、疫後旅遊有何趨勢？疫後最想去的國家是？

全球隨著疫情趨緩，自歐美鬆綁入境管制後，亞洲地區的日本、韓國、泰國、新加坡等地也跟進，推出入境免隔離等政策，台灣民眾最愛去的日本，近日開始開放特定國家的實驗性小團入境，迎接久違的國際觀光客，而台灣疫情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。