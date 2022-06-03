看見台灣線上免費首映！　緬懷齊柏林逝世五週年，來此一起回顧當年感動

▲為紀念齊柏林導演，《看見台灣》將於6月10日晚上7點30分，首度在線上公開分享。

還記得2013年初次《看見台灣》的震撼嗎？齊柏林導演帶著我們凌空飛行，從老天爺的角度，重新認識台灣。那一年，我們震撼著台灣的無垠壯美，也驚訝於台灣的傷痕累累，齊柏林導演曾說，這部電影是他送給全台灣人的禮物，希望他眼中的台灣讓大家都能夠看到。

這份禮物，台灣人收到了。從中正紀念堂前的戶外電影首映會，至3個半月後電影院下檔為止，《看見台灣》累計全台觀看人次近100萬人。從不一樣的視角與高度認識我們的家園，看到隱藏在山野間的大地傷疤，政府與民間團體紛紛出言出力，推動環境保護，也帶動更多人跟著齊柏林導演的腳步，揭開台灣的多元樣貌。齊柏林導演感動我們的，不僅是震撼的視覺影像，還有他對台灣的熱愛。

▲中正紀念堂前的戶外電影首映會，震撼人心。

一轉眼，齊柏林導演離開我們五年了，為緬懷與紀念他，看見・齊柏林基金會將於6月10日晚上7點30分，在臉書Facebook「齊柏林的飛閱台灣」粉絲專頁進行《看見台灣》線上免費公益播放，希望再度喚醒全民對環境保護的意識，傳承「看見台灣，守護家園」的永續發展精神，邀請民眾在齊柏林導演離開我們5年之後，再一次攜手齊心，飛閱台灣。《看見台灣》線上免費公益播放活動連結https://pse.is/48lwx6

▲齊柏林導演的身影與他對台灣的熱愛，永遠留在我們心中。

文字整理：廖苡安／圖片＆影片提供：看見・齊柏林基金會

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204032