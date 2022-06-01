最霹靂的夏天！福隆沙雕季登場 「素還真」8公尺主雕作品現身

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022福隆國際沙雕藝術季「霹靂傳奇‧掌中天下」，歷時近三個月的創作後，即日起正式開展，今年歷經長時間的梅雨季，最終仍打造出三十六座霹靂沙雕，超過30位霹靂布袋戲人氣角色《素還真》、《秦假仙》、《一頁書》、《亂世狂刀》齊聚福隆，不僅有Q版布袋戲，還有年初甫上映的《素還真》電影版場景，要帶著大家一起進入到海邊布袋戲的世界共度最霹靂的夏天，活動期間也有一系列好康活動，不僅可以獲得霹靂布袋戲精美贈品，最大獎還有機會獲得福容大飯店福隆萬元住宿券。

▲2022福隆國際沙雕-知名角色區「一頁書」、「超越時空人」。 圖：福容大飯店福隆／提供

今年福隆沙雕季與「霹靂國際多媒體」合作，打造【霹靂傳奇‧掌中天下】沙雕季主題，延續與IP的聯名創作，將台灣布袋戲文化融入沙雕藝術之中。今年由十名沙雕師共同耗時三個月時間共同創作，其中因今年的雨季過長，使得創作工程變得困難，除了沙子含水量過高讓細節不易雕刻外，被沖刷破壞後的作品，也都需要花費一倍的時間修補，因此在今年的沙雕創作歷程對沙雕師來說是巨大的考驗。

▲2022福隆國際沙雕藝術季與臺灣最經典IP「霹靂」聯名打造「霹靂傳奇‧掌中天下」主題。 圖：福容大飯店福隆／提供

沙雕師王杰表示：「先前對於布袋戲並不太了解，在決定創作主題後，也深入了解霹靂的布袋戲劇集，並看了素還真電影，加深對角色的認知，同時也覺得能將台灣文化結合沙雕藝術做展現，是個很新穎的創舉。」本屆作品共計36座，共分四大區域【企業品牌區】、【Q版公仔區】、【電影主題區】、【經典角色區】其中【Q版公仔區】包含了經典劇集人物《魔吞十二宮》系列，化身成「麒麟星」的「素還真」，劍指大地展現出神威赫赫的氣勢；或是戴上金獅面具的「亂世狂刀」，刀劈巨石的壯闊感；也可以走上「天虎令」的作品，與他一起御劍飛行，成為正道俠士的一份子！

本次作品更少不了在年初才上映的《素還真》電影場景，一進入到會場就能看到電影中的兩大Q版神獸「球尾麒麟」與「劍尾麒麟」在迎賓大道上與您相見歡，還有「素還真」在影中的一系列故事場景，讓您可以與師傅「八指麒麟」在樹下的愜意喝茶休息，或是「素還真」懸絲診脈一診治百病神技的互動體驗！

▲2022福隆國際沙雕-知名角色區「花信風與初龍」。 圖：福容大飯店福隆／提供

今年的主雕作品當然是第一男主角，8公尺高的「素還真」一人三化，展現其最知名的神技，化身三種不同型態造型，打敗最大反派拯救蒼生！最後【經典角色區】也變化出各種創意的布袋戲人物造型，享受福隆海邊在衝浪板上的「一頁書」、或是躺在沙灘上曬著日光浴的「超越時空人」，配合海邊而成的人物角色，也象徵著霹靂的多元創新，將以更新面貌迎接大眾。今年共展出36座霹靂沙雕作品，都讓參觀的旅客彷彿進入到霹靂英雄的傳奇世界之中，一窺經典傳奇人物的故事吧！

今年沙雕季也推出一系列好康活動，除了沙雕展覽外，也將在7月、9月各舉辦一場沙雕霹靂英雄見面會活動，將邀請各路霹靂英雄齊聚福隆與大家共迎夏日時光；而在展覽期間只要與沙雕拍照上傳「福容大飯店福隆」粉絲專頁，月月都將抽出一名幸運兒，能獲得價值10800元+10飯店住宿券等好禮！

只要加入霹靂推出的【FAN好康】APP，就能參加沙雕心測活動，配對出你與哪座霹靂沙雕角色最相像，完成後還能獲得好禮及飯店優惠券；而東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處也將6/18起在活動期間每個周末，延續去年精神繼續舉辦福隆沙灘生活節第二屆，打造沙灘音樂會、市集、單車行的體驗行程，還有夕陽下的草地瑜珈體驗以及沙雕DIY活動，讓來到東北角的旅客能夠從早玩到晚，創造今夏最霹靂的東北角之旅。

本次沙雕季也將與推出系列套票，單人套票含門票及夏日冰沙只要199元；雙人套票包含兩張門票、沁涼冰沙與香脆爆米花只要399元，另外還有霹靂記念品套裝方案，只要999元就能獲得限量霹靂紀念品《海軍包》、《海灘巾》或是《沙灘野餐墊》三選一，每種品項限量只有50組！

為了方便民眾快速入場參展，今年福隆沙雕季也特別開設電子票證快速通關入場，只要至KKday、Klook線上購票，以電子憑證即可享快速通關服務，讓您輕鬆看展免排隊！今年就來福隆打造最霹靂的夏日回憶，暢遊東北角再看沙雕曬太陽！

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