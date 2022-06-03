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獨角仙繁殖季 甲蟲生態親子體驗活動夯

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每年5月至7月是獨角仙的繁殖期。　圖：尖山埤江南渡假村／提供
每年5月至7月是獨角仙的繁殖期。　圖：尖山埤江南渡假村／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】獨角仙是孩子們最喜愛的昆蟲之一，號稱臺灣第二大甲蟲，僅次於長臂金龜，每年5月至7月是獨角仙的繁殖期，尖山埤江南渡假村的復育棲地內，總有爆量的獨角仙成蟲及各種昆蟲出現，有鑑於都市兒童甚少有接觸及瞭解獨角仙的機會，尖山埤江南渡假村特別自即日起至111年7月3日(含端午連假)舉辦「甲蟲大力士的小小世界」活動，結合土壤觀察活動，讓親子可以零距離的認識獨角仙及土壤生態。

▲獨角仙是孩子們最喜愛的昆蟲之一。　圖：尖山埤江南渡假村／提供
▲獨角仙是孩子們最喜愛的昆蟲之一。　圖：尖山埤江南渡假村／提供

「甲蟲大力士的小小世界」體驗活動每日辦理4場，每場活動2小時，包含室內課程及室外棲地探索活動，參加本活動除了可以認識甲蟲及獨角仙生態、觀察甲蟲生活的土壤環境、探索獨角仙棲地及觀察獨角仙成蟲活動，完成集章活動還可兌換台糖冰棒。報名需7日前電話預約或線上報名，4人成行(每場最多20人)，報名費用每人500元、房客每人400元(報名費用包含門票、教學及保險費)，並推出「4人成行、1人免費」優惠。

▲獨角仙號稱臺灣第二大甲蟲。　圖：尖山埤江南渡假村／提供
▲獨角仙號稱臺灣第二大甲蟲。　圖：尖山埤江南渡假村／提供

活動期間加購獨木舟活動(4人成行)優惠2,000元，體驗時間約1小時；加購烤肉10人份1,800元、小家庭烤肉組（烤肉食材5份）享優惠價1,000元。歡迎親子一同來認識獨角仙的成長與生活。另6月3日至6月5日端午連假期間，尖山埤江南渡假村推出「屬蛇免門票」及「用餐免收服務費」優惠，住宿房客還可免費參加「艾草香包手作體驗」活動，邀請親子家庭前來體驗。端午節當天還有推出「百人草菇包手作體驗」活動，遊客可至江南會館現場報名(10:00及11:00共2場，每場限50名，額滿為止)，藉此認識柳營最具特色的草菇產業。

「甲蟲大力士的小小世界」體驗活動。　圖：尖山埤江南渡假村／提供
「甲蟲大力士的小小世界」體驗活動。　圖：尖山埤江南渡假村／提供

相關資訊：

尖山埤江南渡假村報名網址 https://lihi1.com/0P2aS

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