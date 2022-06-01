各國鬆綁入境管制！團費、疫後旅遊有何趨勢？疫後最想去的國家是？

全球隨著疫情趨緩，自歐美鬆綁入境管制後，亞洲地區的日本、韓國、泰國、新加坡等地也跟進，推出入境免隔離等政策，台灣民眾最愛去的日本，近日開始開放特定國家的實驗性小團入境，迎接久違的國際觀光客，而台灣疫情指揮中心指揮官陳時中曾提及考慮7月降級，因此旅遊業者預估，台灣下半年有望開放國門，屆時旅遊團體將有何趨勢？團費預估漲幅如何？台灣民眾疫後最想去的國家？以及最新的入境政策有何變化？成為備受關切的話題。

全球隨著疫情趨緩，世界各國鬆綁入境管制，疫後旅遊將有何趨勢？成為受關切話題；圖片／123RF提供

業者預估未來團費漲幅3～5成

15%民眾願接受旅費漲幅20%以上

根據旅行社業者推估，由於油價上漲、各國匯率通膨、防疫等影響情況下，疫後旅遊成本推高，團費將大幅上漲。《欣傳媒》所做的2022旅遊觀光趨勢報告，則顯示民眾出於疫後旅遊的安全性、便利性考量，選擇團體旅遊比例提升9%，並有15%民眾願接受旅費漲幅20%以上。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，現在全世界面臨通膨，加上疫後機票、交通、住宿等元件漲價，預估未來團費漲幅3～5成，日本琉球、琉球費用可能要4萬，東京、大阪等日本地區團費約需5、6萬；長程線例如歐美、紐澳也預估受到機票、飯店價格影響，將上漲3～5成，團費可能超過10萬～12萬。

台灣國際觀光救援服務協會（ITARA）理事長許高慶指出，旅遊成本高漲，預料開放初期旅遊團體呈高價位，建議航空公司盡量控管成本，不要一下子漲幅過高，觀光業的合理利潤要有，但先求把市場打開，預料團費漲兩、三成，民眾還可以接受，若漲幅達五成以上，則會影響出國意願。

疫後旅遊小團化、精緻化將會是趨勢；圖片／123RF提供

疫後旅遊朝向小團化、精緻化

出國投保防疫保險成必要

疫後旅遊將有何趨勢？旅遊業者一般認為，小團化、精緻化會是趨勢。在雄獅旅遊近日提出的疫後旅遊六大主張中可見端倪：1服務人員方面，針對導遊、司機嚴格把關，完全接種疫苗才能提供服務；2 餐食方面，用餐模式改為套餐，減少共食、交互傳染風險；3對飯店的選擇，盡量以五星級為主，在防疫規格方面，飯店管理上比較符合需求；4行程安排，因應疫情需要分流關係，盡量減少移動，以戶外行程為主；5以往團體旅遊以三、四十人為經濟規模，但未來雄獅主張以小團體 、精緻團體為主，規劃21～26左右團體人數，巴士降載到6至7成，讓旅客有更多空間、保持社交距離；6因應疫情，預料旅客在國外旅遊的突發狀況將增多，雄獅旅遊以遍佈海外的分公司資源，可做及時備援。

根據《欣傳媒》調查，多數民眾都能接受後疫情時代的旅遊模式轉變，例如非接觸性的旅遊服務例如無人化、總量管制等。台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶則指出，目前觀光局和旅遊業者在商討未來的出國旅遊指引，勢必國人出境都要投保防疫保險，導遊領隊也要完成防疫訓練，才能帶團，目前防疫保單之亂將不會再出現，計畫與保險公會研擬實支實付、非慰問性質的保險金給付條件，將旅遊風險管理納入團體旅遊。

日本排名「疫後最想去的國家」第一名；圖片／日本觀光局JNTO提供

日本是「疫後最想去的國家」第一名

北歐、美國為最想去長程國家

《欣傳媒》2022旅遊觀光趨勢報告中，「疫後最想去的國家」，排名前六名依序為：1日本；2韓國；3中港澳；4泰國；5北歐；6美國。

頂級私人旅遊與生活俱樂部「Le Orano」執行長高睿騰認為，以台灣市場來說，日本將會是最多人心目中的首選目的地，因此在國境管制政策鬆綁後一年，日本旅遊市場對台灣旅客會有比以往來得更熱烈，加上日本政府在疫情期間積極佈局二線城市，改善在地觀光資源，可預期台灣旅客除了東京、大阪等大城市之外，也會前往如札榥、仙台、金澤等等的二線城市。

針對比較讓人意外的北歐，高睿騰分析，北歐五國觀光市場在調查中超越美國，從奢華酒店的預訂上也能看出端倪。比起歐洲旅遊市場，擁有天然地貌以及北極圈極光資源的北歐，加上觀光客相對於歐洲其他地區少，在疫情期間也讓更多人想要前往這些世外桃源。

展望未來出國旅遊市場，雄獅旅遊發言人賴一青預估，一開始因為航班減少，費用將比疫情前高出許多，市場會以V型反彈，可能不會一開始就出現報復性旅遊，變成以預算來決定目的地，過去喜歡去歐美長程目的地的旅客，可能礙於預算，變成選擇短線國家，在班機逐漸增加情況下，價格將再有所調整。

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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