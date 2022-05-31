名字有這4字，門票只要55元！端午連假「6大樂園」優惠懶人包 100元玩翻小人國、劍湖山300有找

本周就是端午連假了，多家遊樂園都接連拿出超殺折扣，以下統整了全台6大遊樂園優惠。義大遊樂世界就推出名字「有這4字」門票只要55元的活動，暢玩一整天不傷荷包。另外，小人國、劍湖山世界也有看出生年月份的門票優惠，連假揪家人朋友們衝一波囉！

義大遊樂世界。圖／摘自義大遊樂世界粉專

高雄「義大遊樂世界」首先祭出尋人啟事優惠，若是姓名中包含「義、大、端、午」這4個字，並於端午連假期間入園，幸運的你就享有門票55元的資格，記得準備好身分證前往。除此之外，18歲以上已成功接種3劑疫苗的你，周一至周五帶上你的「小黃卡」前往，門票只要333元（原價899元），優惠只到6月底，千萬別錯過了！

劍湖山。圖／劍湖山世界提供

每到端午節就是要立蛋，雲林「劍湖山世界」以數字「0」象徵蛋的概念，只要出生年月日含有「0」，連假期間（6/3～6/5）入園就享299元的歡樂價！值得注意的是，月份、日期是以兩碼判斷，若是01~09月或01~09日出生的你也同享優惠，資格超輕鬆簡單就能達成。

小人國主題樂園。圖／摘自小人國主題樂園粉專

桃園「小人國主題樂園」推出連假專屬優惠，看出生年月日就享超強門票折扣。如果你的出生年月日裡剛好含有5或6的數字，端午假期爽玩五大主題園區，真的「只要100元」就夠！大人小孩都適用，別忘了帶上身分證、健保卡，揪家人朋友們一起瘋玩小人國囉。

六福村主題遊樂園。圖／摘自六福村主題遊樂園粉專

新竹「六福村」則祭出中午前入園優惠，連假期間「每日13:00前」購票入場，全民皆享門票555元，當個早起的遊客最省錢。另外，於6月5日前購買情侶套票，攜伴入園只要1314元，還加贈超可愛的虎耳髮箍、虎尾巴各一個。家人朋友整團出遊也別擔心，6月5日前購買四人套票下殺2600元，平均每人只要650元。

遠雄海洋公園。圖／遠雄海洋公園官網

位於花蓮的「遠雄海洋公園」推出超狂當月壽星優惠，只要是6月壽星憑身分證、健保卡，但需搭配一名同行者現場購買全票，等於買一送一，在天氣越來越炎熱的日子，最適合到海洋公園玩一波了。

馬拉灣。圖／麗寶樂園渡假區提供

台中「麗寶樂園」、「馬拉灣」為了慶祝端午節，於連假期間雙園擇一入園，就享「第2人門票55元」的超划算折扣，但每組優惠需搭配一名現場購買全票799元，平均下來一人只要427元，就能爽玩主題樂園或水上樂園一整天。

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