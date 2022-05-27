體驗立蛋、點雄黃！端午遊「宜蘭傳藝」集氣祈福 還能喜遇許仙、青白蛇
【旅奇傳媒/編輯部整理】今年端午節不妨來趟祈福之旅，到宜蘭傳藝園區「立蛋」、「點雄黃」、「祈福放風箏」，祈願好運一整年，學業事業步步高升！而園區為了重現端午驅除疾惡的傳統習俗，也特別於街區佈置菖蒲五毒符、艾草束及雄黃酒甕，並打造趣味的蛇尾拍照裝置，還能與青蛇、白蛇、許仙在園區驚喜相遇，歡迎大家6月3日至6月5日到宜蘭傳藝過端午！
全聯善美的文化藝術基金會表示，宜蘭傳藝園區戶外空間廣闊、風景優美，近期推出不少戶外活動，讓民眾在休閒旅遊的同時，也能接觸大自然放鬆紓壓。此次特別於端午節（6月3日）當天，舉辦傳統習俗活動「立蛋」，排列出長約4公尺的「平安」二字，邀請大小朋友共同集氣祈福，一起達成「正午立蛋、好運不斷」的好運兆；而農曆5月7日恰逢「工藝祖師爺」魯班公誕辰，據說祂曾造過可飛行的木鳶，因此園區將透過傳統三獻禮儀式及為期兩天的「祈福放風箏」，祝賀魯班公生日快樂，同時也讓參與的民眾未來在學業、事業、生活方面都能展翅高飛、順利平安。
而園區除了於端午節當天舉辦免費參加的立蛋活動外，還將贈送限量的文昌午時水，以及文昌街店家提供的限時好康，前一百名立蛋成功者，就有機會得到粽子香包、檜粽、商品優惠等福氣小禮；特別的是，長達400公分的趣味蛇尾打卡裝置也將首次曝光，讓遊客一秒Cosplay成蛇仙，另外青蛇、白蛇、許仙會不定時穿梭園區與民眾互動合影，陪大家熱鬧過端午！
宜蘭傳藝園區官網 http://www.px-sunmake.org.tw/index/
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