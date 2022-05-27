體驗立蛋、點雄黃！端午遊「宜蘭傳藝」集氣祈福 還能喜遇許仙、青白蛇

要說到台灣最適合逃離熙攘生活的旅遊地點，除了上山，離島就是最好的選擇啦！蘭嶼，因獨有的達悟族原民文化、環海的自然景致，遠近馳名，成為許多旅人放鬆好所在。綠島，以獨特的朝日溫泉、潛水勝地知名，是許多潛水客一訪再訪的好去處。這次ReadyGo就要來帶你，如何一次「跳島」玩遍蘭嶼跟綠島！這些蘭嶼景點、綠島景點可別錯過哦！

2022-05-27 12:01