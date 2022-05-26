阿里山豐富蕨類生態搬入室內 林管處教你室外這樣玩

嘉義林管處即日起到8月17日，在阿里山森林遊樂區旅客服務中心二樓舉辦「入森．蕨賞─阿里山蕨類生態展」，展場中的蕨類植物皆是從遊樂區豐富的森林資源中就地取材，讓民眾就近欣賞園區特色蕨類植物，為旅程揭開序幕。

林管處表示，阿里山森林遊樂區海拔高度2000至2700公尺以上，位處雲霧帶，地形四面環山，園區經年潮濕，植物資源豐富，尤以蕨類、苔蘚、蘭科植物等極為豐富，目前園區蕨類植物經實地勘查、採集及鑑定，共記錄科屬27種。

此次展覽將遊樂區多種蕨類局部暫移至展示空間，民眾在展場欣賞蕨類植物，更可在園區中來趟蕨類漫遊之旅，建議由第一管制站進入，行走森之道前往櫻王、經舟之橋、受鎮宮，再穿越森林步道至神木車站，繞經阿里山博物館與香林國小，接續森之道回至起始點，可於林間欣賞到蕨類的不同型態，感受蕨類獨特的自然魅力，路線全長約1.5km。