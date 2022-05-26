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阿里山豐富蕨類生態搬入室內 林管處教你室外這樣玩

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
「入森．蕨賞─阿里山蕨類生態展」，展場中的蕨類植物皆是從遊樂區豐富的森林資源中就地取材，讓民眾就近欣賞園區特色蕨類植物。圖／嘉義林管處提供
「入森．蕨賞─阿里山蕨類生態展」，展場中的蕨類植物皆是從遊樂區豐富的森林資源中就地取材，讓民眾就近欣賞園區特色蕨類植物。圖／嘉義林管處提供

嘉義林管處即日起到8月17日，在阿里山森林遊樂區旅客服務中心二樓舉辦「入森．蕨賞─阿里山蕨類生態展」，展場中的蕨類植物皆是從遊樂區豐富的森林資源中就地取材，讓民眾就近欣賞園區特色蕨類植物，為旅程揭開序幕。

林管處表示，阿里山森林遊樂區海拔高度2000至2700公尺以上，位處雲霧帶，地形四面環山，園區經年潮濕，植物資源豐富，尤以蕨類、苔蘚、蘭科植物等極為豐富，目前園區蕨類植物經實地勘查、採集及鑑定，共記錄科屬27種。

此次展覽將遊樂區多種蕨類局部暫移至展示空間，民眾在展場欣賞蕨類植物，更可在園區中來趟蕨類漫遊之旅，建議由第一管制站進入，行走森之道前往櫻王、經舟之橋、受鎮宮，再穿越森林步道至神木車站，繞經阿里山博物館與香林國小，接續森之道回至起始點，可於林間欣賞到蕨類的不同型態，感受蕨類獨特的自然魅力，路線全長約1.5km。

本次的展覽期間植物養護及導覽由嘉義林管處所輔導成立的阿里山生態旅遊協會義務幫忙，展期至111年8月17日為期3個月，歡迎民眾至園區展場賞蕨，讓優雅的蕨類植物為您抹去生活中的塵埃，為生活帶點新綠意。

「入森．蕨賞─阿里山蕨類生態展」，展場中的蕨類植物皆是從遊樂區豐富的森林資源中就地取材，讓民眾就近欣賞園區特色蕨類植物。圖／嘉義林管處提供
「入森．蕨賞─阿里山蕨類生態展」，展場中的蕨類植物皆是從遊樂區豐富的森林資源中就地取材，讓民眾就近欣賞園區特色蕨類植物。圖／嘉義林管處提供
「入森．蕨賞─阿里山蕨類生態展」，展場中的蕨類植物皆是從遊樂區豐富的森林資源中就地取材，讓民眾就近欣賞園區特色蕨類植物。圖／嘉義林管處提供
「入森．蕨賞─阿里山蕨類生態展」，展場中的蕨類植物皆是從遊樂區豐富的森林資源中就地取材，讓民眾就近欣賞園區特色蕨類植物。圖／嘉義林管處提供
阿里山蕨類生態展自5月18日起為期3個月於阿里山國家森林遊樂區旅客服務中心2樓展出。圖／嘉義林管處提供
阿里山蕨類生態展自5月18日起為期3個月於阿里山國家森林遊樂區旅客服務中心2樓展出。圖／嘉義林管處提供

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