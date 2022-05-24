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全臺首創「觀光復原者聯盟」 疫後健康遊臺南享46家觀光優惠

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臺南赤嵌樓。　圖：shutterstock／來源
臺南赤嵌樓。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】COVID-19本土疫情蔓延，不僅影響各行各業，觀光產業更是首當其衝，再次面臨挑戰。隨著康復者人數與日增加，歧視確診者或康復者的消息卻時有所聞，致力打造優質觀光旅遊環境的臺南市政府，推出「復原者聯盟」優惠方案，邀請大眾伸出雙手關懷COVID-19康復者，也歡迎全台康復者出遊及留宿臺南。

▲臺南正推出「復原者聯盟」享食宿購物優惠。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲臺南正推出「復原者聯盟」享食宿購物優惠。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南市長黃偉哲表示，根據統計資料，臺南市2021年度觀光旅館業、旅館業及民宿的住宿率都是六都第一，顯示臺南的防疫安心旅遊受到國人肯定，有賴觀光產業以戒慎不恐慌的心態面對及確實落實防疫工作。疫情蔓延也伴隨確診和康復者人數與日增加，卻有少數民眾對確診或康復者投以異樣眼光，甚至在背後指指點點，導致確診者和康復者身心俱疲。

參考國外經驗，康復者的出遊意願更高、感染及傳染的風險更低，因此掌握康復者旅遊商機刻不容緩，他指示觀光旅遊局號召觀光業者成立「復原者聯盟」，要用臺南美食小吃、在地伴手禮、特色餐廳、觀光工廠、山海美景、最優質住宿環境和臺南人的熱情及人情味，溫暖撫慰康復者的身心。

第一波響應的46家觀光業者，涵蓋旅宿業、觀光工廠、安心餐廳、伴手禮等。其中尖山埤江南渡假村提供平日住宿定價45折及買門票送遊船票超低優惠，劍橋大飯店及艸祭Book inn推出住宿買一送一優惠等，也歡迎所有觀光業者一起響應。

臺南市觀光旅遊局先前辦理優質旅館評鑑，是主要著重硬體層面，這次「復原者聯盟」要協助觀光業者凸顯軟實力、社會關懷的力量。自2020年起就開始推動防疫安心標章及WTCC安全旅遊戳記（Safe Travels Stamp, World Trave & Tourism Council）認證，輔導旅宿業、餐飲、景點園區、轄管風景區及委外廠商取得認證，持續落實防疫工作，提供國人安心旅遊保障，也可提早準備迎接國際商機。

未來臺南市政府將持續和所有觀光業者並肩努力，厚植觀光實力，讓臺南觀光品牌繼續發光。 臺南觀光「復原者聯盟」優惠方案自即日起至6月30日止，第一波已有46家業者響應，歡迎全國康復者出示簡訊或健保快易通健康存摺資料，在PCR確診15日後，出遊臺南感受到臺南人獨有的用心款待，參加業者名單及優惠內容可至臺南旅遊網查詢。

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