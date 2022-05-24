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露營正夯！在微光森林中甦醒 全台10大森林裡的豪華營區

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圖：Klook／提供
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南投峇嵐杉丘從燈具、沙發、地毯都經特別挑選，呈現滿滿度假感。　圖：Klook／提供
南投峇嵐杉丘從燈具、沙發、地毯都經特別挑選，呈現滿滿度假感。　圖：Klook／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】想暫時遠離都市繁忙生活，親近大自然舒壓一下嗎？這時候安排趟森林之旅，在森林中愜意的睡一晚，享受新鮮空氣與滿滿芬多精實在太療癒了！

旅遊新顯學～露營正夯！一站式旅遊數位平台Klook嚴選並推薦，全台10大位在森林裡的特色豪華露營體驗，可以盡情享受森林中的美好，早上被天然鬧鐘鳥兒喚醒，還能搭配最獨特且放鬆的體驗行程，在兩天一夜中充滿電，趁著休假安排一趟療癒身心靈的森林過夜之旅。

南投「峇嵐杉丘」 - 一秒進入希臘神話阿波羅主題

將於6月1日全新開幕的南投峇嵐杉丘豪華露營區，以希臘神話阿波羅為主題，搭配獨特的帳篷設計，讓你免出帳篷就能感受到滿滿陽光和森林綠意，從燈具、沙發、地毯也都經特別挑選，呈現滿滿度假感，讓每個角落都超好拍！峇嵐杉丘位置鄰近於南投日月潭國家風景區，想來場幽靜且放鬆的森林之旅，不要錯過了。

▲「愛上喜翁」還能跟著專業獵人體驗泰雅族獵人射箭文化。　圖：Klook／提供
▲「愛上喜翁」還能跟著專業獵人體驗泰雅族獵人射箭文化。　圖：Klook／提供

新竹「愛上喜翁」 - 山中體驗泰雅族獵人射箭文化

位海拔1180公尺四周群山環抱的愛上喜翁，偶有雲霧繚繞，入住就像睡在似雲若霧仙境般的夢幻，愛上喜翁豪華露營提供一泊四食餐點結合當季食材，輕鬆在高山上享受無光害的美味星空佳餚，此外還能跟著專業獵人體驗泰雅族獵人射箭文化，讓露營除了有吃有玩還能認識在地文化，園區更設有寵物專帳，讓有毛小孩的家庭也能一同享樂。

▲基隆拉波波村，可悠閒在山中醒來，帶著早餐到美麗的草原上野餐，享受美好的晨間時光。　圖：Klook／提供
▲基隆拉波波村，可悠閒在山中醒來，帶著早餐到美麗的草原上野餐，享受美好的晨間時光。　圖：Klook／提供

基隆「拉波波村」 - 欣賞峽谷步道和東勢溪之美

出發位在基隆暖東峽谷旁的拉波波村，在這裡體驗豪華露營，除了可以享受一泊三食外，還可以散步到一旁的東勢溪欣賞溪谷之美，早餐更以野餐籃的型態提供，讓你可以悠閒的在山中醒來，帶著早餐到美麗的草原上野餐，享受美好的晨間時光，還能選購各種手作體驗，為露營體驗增添趣味。

▲山美學地點鄰近市區，但也能欣賞到寬闊山谷美景。　圖：Klook／提供
▲山美學地點鄰近市區，但也能欣賞到寬闊山谷美景。　圖：Klook／提供

苗栗「山美學」 - 園區內充滿美學每個角度都好拍

山美學露營區距離市區不遠，非常適合想隨時遠離都市塵囂的旅客，同樣也擁有寬闊的山谷美景，天氣好時也能欣賞到美麗雲海和山嵐，山美學創業目標以懶人露營為宗旨，要提供旅客最舒適的露營環境，免帶裝備就能享受最貼近大自然的露營樂趣，也提供有飯店級寢具和豐富BBQ食材，園區中還有小湖泊可以散步放空，要給旅客最放鬆的山中過夜體驗。

▲遠山望月豪華露營區，除了能夠體驗露營樂趣還能泡有美人湯之稱的溫泉。　圖：Klook／提供
▲遠山望月豪華露營區，除了能夠體驗露營樂趣還能泡有美人湯之稱的溫泉。　圖：Klook／提供

高雄「遠山望月」 - 森林中露營還能泡美人湯溫泉

高雄六龜的遠山望月豪華露營區，除了能夠體驗露營樂趣還提供有碳酸氫鹽泉，讓旅客親近森林享受芬多精，還能泡有美人湯之稱的溫泉，泡完肌膚更有滋潤的效果，讓身心靈都得到最好的放鬆，園區提供具特色好拍的豪華狩獵帳以及露營車供旅客選擇，入住露營車更有專屬泡湯池，可以盡情享受露營泡湯樂趣。

▲山思雲想美學露營區提供有包括編織課程、精油調配、咖啡豆烘培等課程。　圖：Klook／提供
▲山思雲想美學露營區提供有包括編織課程、精油調配、咖啡豆烘培等課程。　圖：Klook／提供

南投「山思雲想」 - 露營搭配豐富職人手作課程

「雲深不知處，只緣身在此山中」來到南投山思雲想美學露營區大概就是這種感覺，因地理優勢讓露營區擁有極佳觀景視野，可以輕鬆享受一整天日光雲彩的變化，山思雲想美學露營區森活露營行程包含一泊五食以及職人體驗活動，舉凡編織課程、精油調配、咖啡豆烘培與手作玻璃瓶花等，讓你沈浸滿滿森林氣息，還能體驗最具特色的手作回憶。

▲和三五好友一起到充滿綠意的樹語星晴體驗豪華露營，遠離城市喧囂。　圖：Klook／提供
▲和三五好友一起到充滿綠意的樹語星晴體驗豪華露營，遠離城市喧囂。　圖：Klook／提供

苗栗「樹語星晴」 - 北歐風鐘型帳彷彿置身異國

來到位於苗栗的樹語星晴映入眼簾的便是充滿北歐風的鐘型帳棚，馬上擁有濃濃的度假感受，四周樹木環繞，也規劃有完善的觀景臺和木棧道，提供旅客休憩飽覽山谷風光，一家人或是與三五好友一同前往可以搭配豪華海陸頂級烤肉組方案，讓露營親近森林享受芬多精之餘，也能擁有最豪華的烤肉體驗。

▲那山那谷四周山谷環繞，園區還有一大片草原。　圖：Klook／提供
▲那山那谷四周山谷環繞，園區還有一大片草原。　圖：Klook／提供

宜蘭「那山那谷」 - 深山露營享受沁涼溪水之樂

位於宜蘭縣南澳鄉最深山村落金洋村的那山那谷，四周山谷環繞，園區還有一大片草原，讓大人小孩能盡情奔跑，除此之外，從那山那谷休閒農場走路僅需3分鐘即可抵達南澳南溪，可以參加漂漂河、溯溪、沙灘車等激流冒險活動，享受沁涼溪水以及欣賞壯闊美景，玩累了，這裡有 24 小時供應熱水的乾濕分離衛浴；也有備有冷暖氣的露營車供選擇，舒舒服服，在星空下愜意享受自然風光。

▲嘉義阿里山來吉部落的星空帳篷，與家人好友共度慢活療癒時光。　圖：Klook／提供
▲嘉義阿里山來吉部落的星空帳篷，與家人好友共度慢活療癒時光。　圖：Klook／提供

嘉義「阿里山露營星空帳篷」- 躺在床上就可以看滿天星星

位於阿里山來吉部落的「星空帳篷」光是聽名稱就覺得好夢幻，近來已成為 IG 熱門美照打卡景點，入住過的旅客無一不對這邊讚譽有加，住在深山樹林裡的三角形玻璃屋，屋頂的透明玻璃讓你躺在床上就能飽覽滿天星斗，宛如在童話故事的森林裡一般。白天可以大口吸芬多精療癒身心之外，晚上還可以在無光害的阿里山林間滿天星斗看到飽！

▲山之間純白蓮花帳在日落時，與橘通通的天空呼應更是浪漫又愜意。　圖：Klook／提供
▲山之間純白蓮花帳在日落時，與橘通通的天空呼應更是浪漫又愜意。　圖：Klook／提供

苗栗「山之間」 - 純白帳篷在山林間更顯愜意

山之間位於苗栗大湖，座落寬闊山谷中，讓你能輕鬆與大自然為伍，離城市不遠卻能保有山林的寧靜，走出帳篷就能遠眺日出和日落，不需要準備大包小包，即可入住配備齊全的純白蓮花帳，輕鬆免去搭棚紮營的繁瑣，園區提供飯店級寢具，讓旅客即便在戶外露營也能一夜好眠，得到最好的放鬆！

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