搭捷運遊古蹟 新北精選「捷運遊程」 穿梭美好老時光

林本源園邸景致優美，在喧鬧的都市中帶給旅客靜謐之感。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】旅遊何必捨近求遠，舟車勞頓，搭乘舒適便利的捷運就能抵達城市裡的小秘境，走向古蹟，來一場時光探險之旅！新北市政府觀光旅遊局精選5條捷運遊程，帶您造訪隱身於都市叢林中的歷史痕跡，找尋新北的前世今生。

環狀線／走讀中和板橋

搭乘捷運環狀線走讀中和與板橋，從橋和站出發，首先來到員山公園－遊逸之丘，有著超長溜滑梯及溜索等設施，是親子旅遊的好去處，此處也藏有市定古蹟-海山神社殘跡，是日本對台灣實行皇民化政策而建，現存有石牆、鳥居基座及防空壕等殘跡。接著轉乘到捷運板南線的府中站，推薦周邊人文古蹟必訪點，板橋放送所是日據時期台灣五大廣播設施之一，為新北市定古蹟，戶外園區結合綠地、古蹟及裝置藝術，歡迎大小朋友前來走訪參觀。

▲市定古蹟板橋放送的戶外園區結合綠地、古蹟及裝置藝術，非常舒適。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

保存完整的百年古蹟-林本源園邸，踏入園區映入眼簾的是古典雅致的亭台樓閣、小橋流水，以及倒映在湖上的青青垂柳，在喧鬧的都市中帶給旅客靜謐之感。你也可以走讀板橋廟宇欣賞精湛的繪畫與工藝，慈惠宮寺廟內外雕樑畫棟，華麗精緻。接雲寺與緊鄰的大眾廟收藏了不少珍貴的古匾及古聯，正殿屋頂兩側還有許多以金箔包住的飛天仙人木雕，十分耀眼。市定古蹟的迪毅堂，內部的門神繪畫與麒麟濕壁畫皆出自於廟宇繪畫大師蔡龍進老師之手，是喜愛藝術的你不容錯過的景點。

▲市定古蹟海山神社殘跡現存有石牆、鳥居基座及防空壕等殘跡。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新蘆線／三重新莊風華遊

漫遊捷運新蘆線就是要來個復古風華一日遊，首站來到三重盛極一時的碧華布街，整條街記錄了台灣成衣界的興衰史，現已轉型為布莊博物園區；再往前走，可以看到著名的碧華寺，現今已為儒、道、佛，三教合一的寺廟，寺中香火鼎盛，虔誠的你可來此進香參拜求平安。之後來到一站之隔的三民高中站，造訪已有50多年歷史的老餅舖─龍鳳堂，一起朝聖紀念鄧麗君的麗君餅；湧蓮寺是蘆洲當地居民的信仰中心，最特殊的裝飾技法是有為數不少的飛天樂伎雀替，在其他寺廟尤為罕見，以湧蓮寺為中心，一日三市的熱鬧氣氛，人潮始終不斷，來這邊可別忘了來碗著名的切仔麵，清爽的口感讓人回味無窮。

第二條捷運新蘆線一日遊推薦新莊地區，走讀三百多年歷史的新莊老街，這裡古蹟廟宇、百年傳統老店林立，是台灣發展史的縮影。在地信仰重鎮地藏庵，創建於清朝，其文武大眾爺繞境活動已久，是所有新莊人的共同回憶。由中正路直行來到响仁和鐘鼓廠，百年技藝製造的鐘鼓品質優良，深獲好評，工廠內還能欣賞難得一見的製鼓過程，讓遊人親身感受師傅對於這項傳統工藝的執著用心。沿途還可參拜廣福宮、福德祠、文昌祠、慈祐宮、潮江寺等宮廟，不妨順道捻炷香，祈求闔家平安，諸事大吉。傍晚時分來到新莊廟街夜市打牙祭，品嘗各式傳統美食料理。

▲號稱「北台首學」的明志書院，為重要的文教象徵。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

機場線／造訪芭比娃娃故鄉

乘著機場捷運線到泰山來趟親子遊，重訪童年記憶。泰山曾有「芭比娃娃故鄉」的美名，想要找尋老記憶，不妨參觀泰山娃娃產業文化館，婀娜多姿的芭比，各自兼具了傳統服飾特色及創新流行元素，值得到館一遊。接著來到號稱「北台首學」的明志書院，特別的是古人在書院前所建的焚紙爐，用意在提醒學子需珍惜知識，不用的紙或書本需焚化，以示對知識的尊重。中午到高居全國零售市場政府評鑑前四名的泰山公有零售市場逛逛，品嘗地方美食快炒小吃。午後可到辭修公園，四周樹林及親山步道圍繞，其中泰山森林書屋內珍藏許多世界各國原住民兒童繪本，四面採光，民眾可以在青翠綠意及明亮清幽的環境下享受閱讀，非常適合親子一同來訪。

淡水線／體驗解鎖關卡

搭乘捷運紅線到淡水，漫步至海關碼頭，參加「關關PASS！－淡水開港設關160周年特展」(https://reurl.cc/e3dDQb )，以淡水開港通商的歷史事件打造成遊戲場景，民眾透過扮演遠赴來台的洋行商人，利用手機及現場的闖關互動遊戲來解鎖各個關卡，互動性十足。

亦可坐到關渡站轉乘紅13公車，至十三行博物館參與「新北考古生活節」（https://reurl.cc/p156oa），除了手作活動之外，今年考古生活節還特別安排現場體驗，博物館的專業人員指導大家如何在剝取自考古遺址的土塊中，篩洗出史前標本，一圓擔任考古學家的夢想！若想充實行程推薦周邊的八里共融式特色公園(商港公園、左岸公園、八里渡船頭公園、十三行文化公園等) ，是讓小孩fun電的最佳場所。傍晚日落，親子漫步八里老街享用在地美食。

▲海關碼頭一覽淡水河口夕陽美景。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

疫情期間不方便出門，推薦大家利用電腦或手機進入新北市觀光旅遊網綜覽新北美景，主題網的「新北市線上玩」運用360oVR互動科技，帶領旅客暢遊「淡水海濱」及「水湳洞」共9處場景，讓您在家也能享受身歷其境的視覺體驗！

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