六福集團歡慶50歲！旗下6品牌優惠懶人包一次看，飯店1.8折住2晚、樂園2人免千統統都有

歡慶六福旅遊團50週年囉！唯一跨足飯店、動物園、樂園與餐飲等領域的六福，將結合ESG打造更多元包含，房地產、物業、觀光等，希望達成企業永續的目標，集團官網也正式成立企業社會責任(CSR)專區，並舉辦線上「六福幸福同學會活動」，只要即日起至6月30日間，消費者可任意至旗下品牌的臉書粉絲頁，依指定貼文指示上傳曾在六福各處的回憶照片，就有機會抽中六福村門票、六福莊和六福萬怡住宿券等好禮。而UDN小編也特地整理50週年慶的旗下主要品牌限定的優惠懶人包，一起來看看吧！

圖／六福旅遊集團提供

六福村主題遊樂園

作為全台最喜愛的樂園之一的六福村，因應集團50週年特地推出「犀愛50周年套票」，只要不用一千元（999元）即可享有一大一小同行遊玩一整天的超狂優惠，另外還有全年全園區餐廳及餐車，自備環保杯享飲料(不含套餐)85折優惠，一定要好好把握難得的優惠快衝囉。

官網：https://www.leofoovillage.com.tw/

圖／六福村提供

關西六福莊

關西六福莊搭配50週年則推出當月壽星「壽星high派對」住宿專案，享有早餐兩客、六福村兩日入園手環或福豚互動體驗二選一、聲林派對娛樂車使用2小時，即日起至6月30日，訂購此住房專案，住客同行者為50歲(含)以上還可免費參加農事體驗活動一次喔。另外更狂的是若是平日週一至週四入住，提供第3或至4位免費入住 (不含專案內容)、若升等肯亞房型，則享有第3位至第6位免費入住喔。

官網：http://www.leofooresort.com.tw/

圖／六福旅遊集團提供

台北六福萬怡酒店

台北六福萬怡酒店旗下敘日餐廳日前獲得綠色餐廳認證，因應「集團50週年生日快樂」也同樣歡慶方案，只要即日起至8月31日前，凡週一至週四於敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、大廳酒吧內用與外帶外送，單筆消費滿5,050元，即可以於原價每房兩晚27,720元，優惠價5,050元加購當晚入住的兩間卓越客房(純住房、不含餐)，或提供卓越客房一間連續入住兩晚，相當於約1.8折起，每日限量只有5組喔，入住再享有停車場免費停車、預約制使用健身中心設施等。

官網：http://www.courtyardtaipei.com.tw/

圖／六福旅遊集團提供

六福美饌

六福美饌是六福旅遊集團的美食購物網站，強調「主廚好手藝輕鬆帶著走」的理念出發，把六福飯店品牌旗下之經典美食品牌，像是六福客棧、六福皇宮、一禮烘焙Elite Bakery等製作成佳餚、伴手禮與禮盒等，現在搭配50週年生日，只要自5月26日至31日其常溫麵品「極品牛肉麵」與「南洋叻沙濃湯麵」限時優惠享有66折，另提供全年加入網站會員，皆可享100元購物金喔。

官網：https://www.leofoofood.com.tw/

圖／六福旅遊集團提供

一禮烘焙與一禮莊園

現在至「一禮烘焙」訂購指定蛋糕「藏愛美肌」，則直接贈送 Elite 環保保鮮盒，至於喜餅花藝品牌「一禮莊園」也推出即日起至6月30日止，只要追蹤一禮莊園之社群媒體平台並出示證明，即可享有花禮折扣100元優惠喔。

一禮烘焙官網：http://www.elitebakery.com.tw/

一禮莊園官網：http://www.eliteconcept.com.tw/

圖／六福旅遊集團提供

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