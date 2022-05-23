居家隔離5星好料免費外送！台北喜來登推「一週到府送」，5菜1湯只要350元起

配合台灣疫情與病毒共存而持續升溫，每日確診數逼近十萬，也代表居家隔離數不在少數，隔離期間的伙食成為一大考驗。台北喜來登大飯店配合疫情飲食需求的改變，特別推出獨食族「一週菜單外送到府」服務，每日現煮5菜1湯，直接免費送達，7天菜色都不一樣，最低只要每餐350元起，一起來瞧瞧吧！

圖／台北喜來登大飯店提供

瞄準小資族疫情外帶商機，旗下擁有多家知名餐廳的台北喜來登大飯店，特別推出「一週菜單外送」五星獨享菜餚，直接解決在家不便開伙的消費者飲食問題。一週七天包中餐與晚餐都會更換不同菜色，每日現煮五菜、湯品或沙拉，特別推薦低烹爐烤鴨胸、花菇潤腸蒸雞是喜來登拿手菜，現在台北市指定五區域直接免費外送，每餐要價400元，一日訂購兩餐只要優惠價700元，相當於一餐350元。最慢需於送達日前兩日的中午前訂購餐點喔。

圖／台北喜來登大飯店提供

另外，台北喜來登大飯店還有推出適合家庭享用的「小資組合餐」，融合中、西、日、泰與義式組合打造多元組合餐，自取要價1400元再送荔枝烏龍飲2瓶。餐點包含乾式熟成葛瑪蘭黑豚戰斧、松露洋芋燉牛頰以及糯米尖椒炒松阪豬等，完全可以不用自煮又可以爽吃五星料理。更多餐點介紹與優惠請上官網查詢。

圖／台北喜來登大飯店提供

官網：www.sheraton.com

圖／台北喜來登大飯店提供

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