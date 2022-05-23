疫情來襲好好放鬆！嚴選「雙北5飯店」爽吃10款零食，1泊2食送紅酒，再贈2800元SPA體驗

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫情來襲好好放鬆！這兩年許多人疲於各種疫情所苦，不論身心靈都收到很多壓力。小編特地整理雙北5飯店的超狂優惠，不論是因疫情才剛康復的或是疲於防疫的等等，給自己一個假期好好放鬆吧，一起來看看！

臺北時代寓所

臺北時代寓所聯合BEING spa推出「都會精緻舒壓保養」住宿專案，即日起至6月30日並於入住前三天於官網訂房再輸入優惠折扣代碼「PRSPA1」，即可再送價值2,800元的都會精緻舒壓保養50分課程兌換券，可於入住（含）後七日內預訂使用，還可以住宿期間於星巴克時代寓所店享有餐點及飲品九折喔，價格只要4,750元起。

官網：https://tapestry.hilton.com.cn/zh-hk/hotel/taibei/hotel-resonance-taipei-tsaupup/index.html

圖／台北時代寓所官網

台北喜來登大飯店

台北喜來登即日起至6月30日前推出「無敵好星情」一泊二食享客房免費升等與早餐外，再贈送主廚私房外帶菜組與精選紅酒乙瓶，每人每晚1,775元起，舒緩隔離期的緊繃心情。「無敵好星情」專案包含入住享一泊二食方、雙人或四人入住平日另享客房免費升等，還有五星分享餐（價值1,200元，適用4位）為4道式的主廚私房菜組合，首推酒香濃郁的醉雞拼盤、養生紅麴燜肋排、彩蔬醬爆鮮蝦球與百合薏仁富貴菜等，餐點可選擇外帶至房內享用、或於退房時外帶回家，翌日再享十二廚早餐，雙人入住舒適客房每晚4,699元起、四人入住首席雙床房每晚7,099元起(已含15.5%稅金與服務費)，另外只要週日至週四入住享房型升等至豪華客房，再加贈精選紅酒一瓶 (750ml)喔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/

圖／台北喜來登大飯店官網

台北寒舍艾美酒店

欲疫情共存，台北寒舍艾美酒店特別推出「歡慶解鎖」住房專案，即日起至9月30日入住台北寒舍艾美酒店的主管套房當日可享O!Balloon精品氣球佈置、贈送微醺當日氣泡酒一瓶搭配夢幻甜品，隔日還可以睡到飽爽吃早餐2客，直接享受免費延遲退房至下午兩點的禮遇。最低週日至週四入住，每房每晚享新台幣只要9,999元（另加15.5%的政府稅與服務費）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

官網：https://www.lemeridien-taipei.com/

圖／寒舍艾美酒店官網

板橋凱撒大飯店

板橋凱撒大飯店特地與華元食品聯手推出「馬鈴薯應援團」住房專案，即日起至6月30日，最低只要每晚2,699元入住直接贈送華元食品10款熱門零食，食暖零食包含從七年級生從小吃到大的真魷味、鹹蔬餅、玉黍叔、波的多蚵仔煎，以及近年新開發進化版熱門餅乾-HEN蝦蝦條、鹽之花波的多、空氣玉米脆餅、甜卡力，還有新上市的mini口口香芝士脆及鮮蝦製成的PRAWN蝦肉蝦餅等，再加送8款特色飲料，像是可口可樂、檸檬紅茶、台灣啤酒、氣泡飲及果汁等。另外依照房型贈送沙發馬鈴薯組，還有早餐買一送一喔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

官網：https://banqiao.caesarpark.com.tw/

圖／板橋凱撒大飯店官網

臺北新板希爾頓酒店

臺北新板希爾頓酒店則推出「五呷五住」專案，享有一泊二食住宿專案只要5000元，包含2客悅市集早餐與2客悅市集晚餐外，退房再送價值5,000元的抵用券共10張，提供2,500元住宿抵用與2,500元餐飲抵用，每張面額為500元。值得一提的是，若賓客選擇退房當天吃午餐，則可選擇2客青雅港點吃到飽(週一到週五)或悅市集午餐(週六到週日)喔。

官網：https://www.hilton.com.cn/zh-hk/hotel/taibei/hilton-taipei-sinban-tsatchi/index.html

圖／臺北新板希爾頓酒店官網

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