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實踐日本里山精神 「旅行在山的那一方」走讀淡水

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▲感受淡水近郊的農村人情味。　圖：旅學堂／提供
▲感受淡水近郊的農村人情味。　圖：旅學堂／提供

帶領旅人走訪淡水近郊的鄉村生態及農村景致，感受「里山精神」。　圖：旅學堂／提供
帶領旅人走訪淡水近郊的鄉村生態及農村景致，感受「里山精神」。　圖：旅學堂／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】本土疫情升溫，更多人轉往郊外透透氣，避開人群，淡水在地走讀品牌「旅學堂」以「生態環境關懷」、「地方風土體驗」導覽淡水風景，帶領旅人走訪淡水近郊的鄉村生態及農村景致，感受「里山精神」在台北近郊的實驗。「輕軌里山-旅行在山的那一方」，活動日期為5月27日、29日，額滿為止，報名可搜尋臉書「旅學堂」。

淡水旅學堂負責人李琪表示，新冠疫情喚醒了對環境的尊重及生態保育的重要，旅學堂以淡海輕軌綠色交通運具為行旅工具，設計獨家體驗遊程，輕軌下車後穿過山林之間看見的是一趟前往農田的旅行，"文化、生態、土地、信仰、食物"彼此交織在一起，淡水山河交匯下探訪一條最美的農村小徑，以生態及人文體驗為設計主軸。

由淡水文化帶路人吳峻毅老師帶領，讓參與者置身流動風景變幻無窮的山與雲交錯的面天向天山麓下探訪地方產業、感受生態與地方人文歷史故事，一路上可看到地方小農、山景、地方人文與自然共生融合美景與聆聽先民傳說神秘，品味獨特茶業所留農食，透過五感體驗，領略老一輩農村智慧，留下農耕共生獨一無二的地景好感受，聆聽美麗風景及地方保護環境的故事，更是一條永續環境與孕育教育的好旅程。

▲體驗淡水農莊的風土美食。　圖：旅學堂／提供
▲體驗淡水農莊的風土美食。　圖：旅學堂／提供

期盼以好活動融入日本「里山」倡議精神，深入設計當地生態風景及人文歷史與體驗當季限定獨家好味道行旅，在活動中走向美景同時能喚起對淡水近郊農業與山林環境重視。遊程開始以搭乘淡海輕軌展開低碳綠色旅行，與新北捷運公司及阿三哥農莊共同合作推出「輕軌里山」活動，帶領旅人感受季節流轉，除了行旅，活動中更讓參與者實際體驗淡水的風土餐桌，由青農張哲岳，以當季自家農莊種植友善蔬菜無菜單料理，三代傳承的獨家茶油手路菜的創意個人特餐，透過風土故事及味道來展演土地滋味，及訴說食安的重要性及當地的風土特色。即日起，參加旅學堂主辦之「輕軌里山」遊程，還可以優惠加價購買「淡海名物寶盒2.0–輕軌茶旅」。

▲「淡海名物寶盒2.0–輕軌茶旅」。　圖：旅學堂／提供
▲「淡海名物寶盒2.0–輕軌茶旅」。　圖：旅學堂／提供

活動資訊：

旅學堂粉絲專頁 https://www.facebook.com/tamsuitraveler2019

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