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台灣觀巴小團瘋玩全台！ 超省錢「旅遊護照」 探訪全台6大主題、91條全新路線

欣傳媒／ 欣傳媒

「台灣觀巴」為台灣自由行首選品牌，集結全台特色景點、餐食及體驗活動，轉型因應國民旅遊需求，並呼應疫後小團體、放鬆的旅遊趨勢，輔導 26 家旅遊業者推出養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗及秘境探訪 6 大主題達 91 條路線全新路線，已於2021年10月1日上架營運，以精緻體驗、在地深化之主題旅遊為遊程主軸，帶領民眾輕鬆自在遊台灣，探索這座美麗之島的多樣風貌，盡情體驗台灣的美好。此外，為鼓勵民眾多搭乘大眾交通運具出遊，交通部觀光局與臺灣鐵路管理局共同合作，推出限量的「台灣觀巴臺鐵護照」，2022年5月1日正式販售，提供超值優惠，讓民眾在後疫情時代利用「台灣觀巴Ｘ臺鐵」的便利組合，大玩台灣！

▲台灣觀巴依照旅客人數調整車型，提供精緻旅程 ；圖片／台灣觀巴提供

▲台灣觀巴 91 條路線，由南到北甚至離島帶您飽覽全台美景 ；圖片／台灣觀巴提供

▲快跟著台灣觀巴，到花東來趟養生放鬆之旅；圖片／台灣觀巴提供

▲在鹿港藉由古早味的三輪車，走入歷史；圖片／台灣觀巴提供

▲台中時下最夯的熱門IG拍照景點；圖片／台灣觀巴提供

▲親子旅行最不容錯過的，當屬世界級的國立海洋生物博物館；圖片／台灣觀巴提供

▲走訪最原汁原味的樂水部落，由泰雅族人分享與自然共存的智慧；圖片／台灣觀巴提供

▲走訪金門充滿歷史痕跡的坑道，體驗這座小島純樸的美好；圖片／台灣觀巴提供

▲台灣觀巴臺鐵護照 5/1 正式改版上線；圖片／台灣觀巴提供

更多台灣觀巴行程及台灣觀巴臺鐵護照訊息，請上台灣觀巴官網https://www.taiwantourbus.com.tw/C/tw/home 查詢。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203730

護照 古早味 美景

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