祕境了幾10年的祕境！被遺忘的「台版吳哥窟」基隆獅球嶺北碉堡、東砲台遺跡群

西元1884年前，清廷為了控制基隆港區，於獅球嶺建造主砲台，及東、西砲台等三座砲台，在中(清廷)法戰爭時期發揮很大的作用，法軍當時還稱獅球嶺砲台為鷹巢砲台。11年後的1895年，台灣割讓給日本，日軍於貢寮登陸，為了爭奪獅球嶺的戰略位置，也曾在這裡發生激戰。

時至今日，主砲台在獅球嶺砲台建造百年後的1984年，登錄為市定古蹟，受到基隆市政府保護。而西砲台則有當地早起會協助清掃維護，但東砲台則始終不受青睞，埋沒在荒煙蔓草間，使東砲台與附近的北碉保堡群一直是基隆的祕境。有些祕境曝光不久馬上變熱門景點，但東砲台和北碉堡群，從戰後荒廢，到找得到探訪記錄的十幾年前到現在，竟然還是祕境。

布魯完全不知道有這樣的地方，直到今年春參觀獅球嶺主砲台時，發現小小的東砲台、北碉堡群指標，激起布魯探險的心，於是前往探索一番，竟然發現了隱身在原始山林裡的戰爭遺址。老榕樹在碉堡和砲台的內外牆上寫滿了滄桑，石砌建築和老榕樹的組合十分具有吳哥窟的氛圍，難怪有人稱這裡作小吳哥窟了。

布魯分享在健行筆記的GPX路線圖。

北碉堡群有多座，布魯在沿線看到４座。

北碉堡群的主碉堡，雀容枝根幾乎覆蓋了整個碉堡。

不同角度看碉堡，呈現不同的奇異景觀，如果從裡面突然跑出納美人，或在地方撿到魔戒，好像都不會太奇怪。

北碉堡之樹很有王者君臨天下的氣勢。

主北碉堡附近的連體榕，看不出哪一棵才是老大。

榕樹的根不只在碉堡砲台上寫歷史，也在地上畫滄桑。

這座碉堡完完全全被榕樹盤踞掩蓋，幾乎看不出裡面有碉堡了。

北碉堡群的第４座，除了榕樹之外，還有黃金葛來共襄盛舉。

獅球嶺東砲台

東砲台臨崖頂，有一座觀測碉堡。

由東砲台後方看砲台主建築，已經看不太出砲台的形制。

砲台主建築旁的通道，從後方看像是深壕溝。

整座砲台看起來由２棵巨大的老榕樹掌管，後方的這棵像是千年的樹精，伸出無數手指，將砲台建築纏繞好幾次。

砲台前的另一棵老榕樹則像一隻巨大的麋鹿，張大嘴想一口把人吞掉。

砲台前的老榕樹順著砲台入口也開了個通道，很有吳哥窟的FU。

東砲台海拔145M，因為裡外纏繞的榕樹根，而有小吳哥窟的美稱。

走在砲台通道向上看，很像一線天。

砲台內經過善心人士的整理，除了自由伸展的樹根，其實滿乾淨的。

最後再瞻仰一下小吳哥老榕，除了讚嘆還是讚嘆。

布魯便利貼

獅球嶺北碉堡群與東砲台

位置：基隆市仁愛區中山高基隆隧道上方。

前往路線：由基隆市光一路向南走到路底，轉向上的小巷，經啟化講堂或平安宮方向續上行，過獅球嶺砲台後，左下步道循小指標前往。

交通資訊：由基隆火車站至獅球嶺入口的光一路、平安宮沒有公車，需步前往。自行開車或搭計程車，可導航至平啟化講堂或平安宮，附近有停車空間，但可停車數不多。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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