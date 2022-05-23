搭高鐵好好玩！全台夏日「親子樂園」特色體驗、車票75折起抽大獎

想到桃園Pilot in Café，擬真體驗開飛機，或到苗栗巧克力雲莊體驗巧克力DIY，或是到台中寶熊漁樂碼頭體驗巨無霸釣魚機，還是在屏東海生館入住一晚，這些時下最夯的親子體驗，都是高鐵國旅聯票專案可選擇的項目，對自己沒有代步交通工具、帶小孩出門較為辛苦的族群們，選擇搭乘高鐵自由行，相當方便，現在高鐵與雄獅旅遊等旅行社業者合作，推出高鐵國旅聯票專案，涵蓋全台最具特色的親子體驗、人氣樂園、展館等票券，不但訂購享車票75折起優惠，即日起至8月底前還有機會免費出遊，由高鐵買單！其他獎項包括威秀電影票、饗食天堂餐券、五星級飯店下午茶等，超值吸睛。以下推薦幾個【繽紛夏日孩想玩】的最新熱門體驗，不妨趁機創造難忘的親子回憶。

Pilot in Café提供空中巴士A320的1：1模擬機體驗；圖片／Pilot in Café提供

桃園Pilot in Café擬真體驗開飛機

很多人從老到少都擁有飛行夢想，位在桃園高鐵站附近的Pilot in Café，是全台首創的飛行員咖啡館，受到許多飛機迷的喜愛，這裡提供空中巴士A320的1：1模擬機體驗，並由飛行員一對一解說飛行體驗，帶領參加體驗的學員認識駕駛艙操作及基本飛行概念，並在模擬機實際操作，還可選擇飛行航點、日夜飛航時間等，滿足航空迷的夢想。雄獅旅遊推出小小飛行員體驗的專屬親子套票，孩童可以穿上小小飛行員服裝，及頒發證書、享用飲料，留下美好的飛行體驗回憶。

桃園-Pilot in Café 小小飛行員體驗

苗栗大湖的巧克力雲莊，建築體為歐風古堡；圖片／巧克力雲莊提供

苗栗巧克力雲莊甜蜜DIY帶回家繼續品嚐

「巧克力雲莊」走過14個年頭，已成為體驗巧克力、巧克力伴手禮的知名品牌，位在苗栗大湖的莊園，只要在苗栗後龍高鐵站下車，往1號出口搭乘高鐵快捷公車101，終點站「雪霸國家公園管理處站」下車後步行5分鐘即可抵達。建築體為歐風古堡，包含巧克力故事館（提供巧克力導覽、巧克力DIY、巧克力甜點等）、巧克力品嚐館（供應巧克力特色餐、手工啤酒等）、巧克力夢想館（擁有三D劇院、巧克力旗艦店等），巧克力DIY體驗最受親子族群喜愛，自己DIY巧克力，做完還可以帶回家，品嚐自己親手做的巧克力。

苗栗-巧克力雲莊門票&巧克力DIY體驗券

寶熊漁樂碼頭是全世界第一家以釣具為主題的觀光工廠；圖片／寶熊漁樂碼頭提供

台中寶熊漁樂碼頭

台中「寶熊漁樂碼頭」，是全世界第一家以釣具為主題的觀光工廠，融合漁村商店街、釣魚故事館、釣具工廠，及虛擬釣場、海洋教育展覽、DIY教室、3D海洋劇場等場域，直徑達7公尺的「巨無霸BO熊旋轉釣魚機」，是吸睛焦點，配合國小、國中海洋課程課綱設計，並與生活議題連結，寓教於樂，可以感受樂趣，也可以學習到釣魚相關知能，提供釣竿DIY、魚拓DIY、彩繪BO熊撲滿DIY、彩繪釣魚樂DIY等，以魚拓DIY為例，在這裡釣魚，魚不能帶回家，但可將魚美麗的身影利用墨水拓印，當成明信片寄回家。釣魚故事館遊程為1.5小時，由專人導覽解說，觀賞3D海洋劇場，進行虛擬釣魚體驗，彩繪DIY任選一個。

台中-寶熊漁樂碼頭| 釣魚故事館體驗

夜宿海生館獲頒TripAdvisor 2020年「旅行者之選」大獎；圖片／海生館提供

屏東海生館住一晚與魚入夢 後場獨家體驗

這幾年到屏東海生館住一晚，成為風靡家長與學童的體驗活動，更獲頒TripAdvisor 2020年「旅行者之選」大獎，住宿海生館，除了嘗鮮之外，與海洋生物近距離接觸更是獨家的體驗，夜宿海生館活動包含神秘的夜間探索和後場體驗活動；由導覽員帶領民眾窺探海星吃晚餐、看著珊瑚晚上休息的逗趣模樣；更走入飼育後場觀察鯊魚寶寶的卵鞘、親手感受水母的滑嫩觸感。入睡前，跟頭頂上方悠游而過的魟魚道晚安；早晨時，被穿透金黃藻林的陽光喚醒。這些令人驚喜的片刻以及如夢似幻的場景，都是夜宿海生館迷人的景緻。

【繽紛夏日孩想玩】你下單，我買單！活動期間：2022/5/18~8/31搭乘期間：2022/6/07~8/31加碼活動：月月抽1筆，訂單費用全額折抵！還有雄獅獨家套票、威秀電影票、五星餐券等多樣好禮等你抽！7月起每月5日抽出獎項，抽獎日7/5、8/5、9/5，共三次

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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