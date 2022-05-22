住宿券買15送2、自助餐券買3送1！ 4家飯店「春夏線上旅展開跑」荷包省很大

福容大飯店春夏線上旅展5/10～6/13釋出多像優惠。 圖：福容大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】適合出遊的夏季將至，讓人總是按捺不住那顆蠢蠢欲動想出發旅行的心，多家飯店同步推出線上旅展，提供度假旅遊新選擇，防疫期間搶便宜最佳時機，不用到實體旅展人擠人，在家動動手指、輕鬆下單就能搶到優惠，現在買最划算，滿足闔家大小，更讓荷包放輕鬆！

福容線上旅展 連鎖住宿券買十五送二 只要2,559元

迎接暑假商機，現在買最划算！福容大飯店春夏線上旅展5/10～6/13限時限量搶購，聯合住宿券買10送1，優惠價29,000元；免費加入福容會員，享買15送1「再贈1」，平均一張只要2,559元。此外，福容會員只要購買成套商品，於5/10～6/24期間憑發票登錄享福卡APP即可參加抽獎，有機會獲得福容福隆店經典溫泉套房、環島任你遊住宿券和The Body Shop美體小舖精美禮盒等多項好禮！

福容大飯店廣受好評的明星商品「聯合住宿券」一套五張14,500元；買10送1，只要29,000元，平均一張2,636元；福容會員則享買15送1「再贈1」，平均一張更只要2,559元(非會員或打統編的民眾恕不享有再贈1)。想前往清幽東台灣或國境之南度假，只要一張就能入住福容花蓮店或福容墾丁店，平均每人只要1,280元，遠離塵囂、暢享悠閒假期；使用單張就能四人入住美棧墾丁大街，平均每人僅需640元，感受南島陽光與熱情。

福容會員只要購買成套商品，於5/10～6/24期間內憑發票登錄享福卡會員APP即可參加抽獎（每張發票、每名會員限一次得獎資格），可獲得福容福隆店經典溫泉套房、福容淡水漁碼店海景蜜月套房，還有環島任你遊住宿券和The Body Shop美體小舖精美禮盒等多項好禮！

▲鉑麗安全日餐廳五月份推出烤鱈場蟹等特別料理。 圖：JR東日本大飯店台北／提供

JR東日本大飯店台北 2022春夏線上旅展5/10～6/13

JR東日本大飯店台北於即日起至6月13日舉行2022春夏線上旅展，祭出年度超值餐飲與住宿優惠，鉑麗安全日餐廳自助餐券、凱華樓中華料理黃袍北京烤鴨券皆推出買三送一，此外還有HAYASE日本料理懷石料理餐券、月台町下午茶券、漢堡券等。

搶攻暑假前優惠趁現在，都會客房一泊一食、一泊二食等住宿券買十送一，即日起至JR東日本大飯店台北官網可下單購買。 由日籍總主廚-芦浦隆二主持的Brilliant鉑麗安全日餐廳，以異國料理及日本東北的經典料理為主要特色。鉑麗安全日餐廳五月份一品料理推出帝王蟹外，餐檯菜色還有威靈頓牛排、孜然羊排、北海道成吉思汗烤肉、愛知縣的鰻魚飯、九州豚骨拉麵、沖繩水雲醋等。

此次線上旅展推出饕客優惠「鉑麗安平日自助餐券」買三送一超值價4,800元，與親朋好友團購優惠還有買十送四超值價16,000元。一樓大廳酒吧PLATFORM月台町也推出平日下午茶1,190元及漢堡套餐券700元，超級豐富。

▲戶外露營車首度推出線上旅展優惠，4人入住只要NT$10,888起。 圖：綠舞國際觀光飯店／提供

宜蘭綠舞 5/18～6/1優惠下殺46折起

位於宜蘭的綠舞國際觀光飯店即日起至6月1日(三)推出「2022春夏線上旅展」以最低46折超殺優惠回饋大家，住宿券優惠每人只要NT$2,197起即可入住暢享綠舞細膩的專屬服務及豐富設施；近年正夯的戶外露營車首度推出旅展優惠，限量100張，4人入住只要NT$10,888起；每年熱銷的綠舞極景客房及Villa房型限量500張，售完為止。

還有老饕們喜愛的雙廳共用餐券，兩人用餐只要NT$1,980起！凡購買住宿券即贈送經典浴衣及萌寵餵食體驗，換上唯美浴衣漫步佔地5.75公頃的日式園區與可愛爆表的萌寵互動打卡拍照，體驗各種獨家的日式DIY活動。票券使用期限至2023年5月31日(三)，推薦給正在傷腦筋規劃夏季暑期活動的您！

▲玩樂園天天只要6元，水陸雙園讓你暢玩一整年只要4,999元。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶線上旅展下殺3.5折 探索世界季卡買三送三

麗寶樂園渡假區春季線上旅展，5/16-6/13在麗寶渡假區官網推出「麗寶春季線上旅展」，不但有最受歡迎的水陸雙樂園超殺優惠、饗樂券等多場域促銷方案，每週還有快閃商品，最低下殺3.5折，超值優惠！ 玩樂園天天只要6元，水陸雙園讓你暢玩一整年！

本次線上旅展推出的超殺優惠雙人雙園暢玩一整年，只要4,999元，探索世界、馬拉灣開園期間內無限次入園玩耍一整年，玩第二次就回本，無論平假日、暑假旺季不用排隊就能憑卡入園，精打細算的親子家庭絕對不能等，立即下單訂購。

超殺折扣不用作選擇，我全部都要！推薦入住麗寶樂園渡假區的福容大飯店，旅展期間推出必買商品「雙人麗寶假期」6,999元，有別於以往一泊一食的套票，本次推出精緻客房雙人住宿一泊二食，渡假期間餐宿全包！還搭配馬拉灣及探索世界雙園擇一門票兩張，就是要玩的盡興又開心。

想換個不一樣的住宿體驗？擁有賽道風光及賽車引擎聲Morning Call全台灣唯一賽車主題旅店，T11、T12麗寶賽車主題旅店，推出「雙人麗寶賽車駕期」4,999元，內含傳奇客房雙人住宿一泊二食及馬拉灣及探索世界雙園擇一門票兩張，省下排行程的時間，懶人渡假最佳首選。

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