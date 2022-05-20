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30歲以上住滿30小時！台北喜來登「下殺2.1折」，爽吃Buffet買1送1再免費升等

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

超過30歲的民眾看過來！台北喜來登大飯店推出全新「新三十而已」禮遇住宿優惠，即起至6月底雙人住宿下殺約2.1折，直接住滿30個小時，還能爽吃Buffet早餐買1送1與免費升等行政豪華客房，好康不斷衝一波！

圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

30歲對於很多人來說是一個全新的開始，有些人會嘗試不同的事物，或事業小有成就甚至步入的家庭，也有人盡情享受生活不受年齡約束。而台北喜來登大飯店特地推出「新三十而已」禮遇住宿優惠專案。只要雙人入住旅客其中一人年滿30歲，即可享有此優惠。

圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

值得注意的是，若逢高住房率、每週五、六、日時，行政貴賓廳Happy Hour將實施分流進場模式，並會以電子信件通知，而此專案服務對象僅適用於12歲(含)以上貴賓、12歲以下孩童不適用此專案優惠喔。更多優惠請上台北喜來登大飯店官網查詢。

圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

「新三十而已」歡飲禮遇住宿優惠

預訂日期：即日起至6月30日前

入住日期：5月29日至5月31日、6月份每日

專案價格：免費升級行政豪華客房，每晚3,333+15.5%元起

專案內容：

(1) 當日早上9:00入住、隔日下午15:00退房，保證住滿30小時。

(2) 入住當日使用行政貴賓廳禮遇包含Happy Hour時段，方案可享貴賓廳使用時段為上午10:30-21:00。

（若逢高住房率、每週五、六、日時，行政貴賓廳Happy Hour將實施分流進場模式；屆時將以電子信件通知、分流當日15:00於17F行政貴賓廳現場登記。）

(3) 專案可免費使用17F會館健身房、游泳池、三溫暖。

(4) 專案可享1F十二廚自助早餐買一送一優惠，請於訂房時或櫃台登記入住時購買。

官網：http://sheratongrandtaipei.com/

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早餐 Buffet 喜來登飯店

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