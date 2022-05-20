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Hello臺東！2022臺灣國際熱氣球嘉年華「繫留體驗」開放線上預約

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一年一度的2022臺灣國際熱氣球嘉年華將於7/2登場。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
一年一度的2022臺灣國際熱氣球嘉年華將於7/2登場。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺灣年度觀光盛事「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」，即將在7月2日至8月15日登場，每年吸引民眾瘋搶的「熱氣球繫留體驗」，臺東縣政府宣布於5月18日和5月25日中午12點分兩階段開賣，每場次僅開放80位名額。

歡迎球迷們準時前往「2022臺東慢遊趣」活動購票網站進行預約：

https://www.eztravel.com.tw/events/2022-taitung-balloon-booking/ 

▲2022臺灣國際熱氣球嘉年華「熱氣球繫留體驗」活動海報。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲2022臺灣國際熱氣球嘉年華「熱氣球繫留體驗」活動海報。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

臺東縣政府表示，2022臺灣國際熱氣球嘉年華「熱氣球繫留體驗」將提供上午場（5:30-7:30）與下午場（17:00-19:00）兩個時段，球迷可於現場購票或線上預約方式，線上預約將委託易遊網系統販售，分兩階段開放民眾預購。第一階段於5月18日（三）中午12點開放預約7月2至7月31日場次，因7月2日配合開幕活動，僅供下午場預約。

第二階段則於5月25日（三）中午12點開放預約8月1日至8月15日場次。票價部分，週一至週四平日為550元，週五至週日以及國定假日則為650元。

今年總計有89個場次，共7,120位名額，每張體驗券為單人單場使用，若無法在線上購票的遊客，主辦單位也保留有現場購票的機會。除了繫留體驗券，今年熱氣球嘉年華也與易遊網合作將推出兩天一夜及三天兩夜的熱氣球主題旅遊，一次搞定行住遊樂的需求，如搭乘全臺唯一天天出發的臺鐵觀光列車「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，可有自由行或跟團遊兩種選擇，不論是崇尚自主玩樂或是喜愛跟團暢玩，都可以依照自己的需求做選購。若想快速抵達臺東，擁有更多時間暢玩臺東景點，也有規劃搭乘立榮航空或華信航空的航空商品可以選擇。

交觀處長余明勳指出，近年來臺東縣府致力推動慢經濟，將臺東獨有的生活態度與慢活氛圍融入到旅遊體驗中。臺東具備天然美景、善良好客與美好環境的優勢，以及聞名海內外的熱氣球嘉年華盛典，都是非常值得大家放慢腳步，緩緩體驗臺東的真、善、美，所以這次特別結合交通旅宿推出主題旅遊，歡迎大家來臺東Long Stay，漫慢遊臺東。

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熱氣球 航空 觀光

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