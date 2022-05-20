快訊

民眾打進天文館控「太陽在移動」 無法處理遭怒嗆：推卸責任？

直播／逾百萬人確診 達疫情高峰？指揮中心下午2時記者會

週末約會首選！「20202竹子湖繡球花季」登場 上山拍仙境美照、賞音樂會

中央社／ 記者劉建邦台北18日電
圖／Klook提供
圖／Klook提供

台北市產發局今天表示，「2022竹子湖繡球花季」20日登場，除推出活動供選擇外，當天下午將辦純彩色音樂會，建議搭花季專車造訪，呼籲做好防疫措施，例如進農園須戴口罩等。

台北市政府產業發展局發新聞資料指出，陽明山竹子湖繡球花是近年5、6月間賞花遊程，到訪人數逐年增多，今年與北投區農會合作，推多項活動優惠，像農會主辦竹子湖小旅行、生態人文導覽解說等。

產發局表示，旅遊業者也推各式旅遊套組，竹子湖花卉業者更全力布置繡球花地景藝術，民眾可上山欣賞代表希望、忠貞、永恆、美滿及團聚花語的繡球花。

陽明山竹子湖階梯式繡球花海。圖／Klook提供
陽明山竹子湖階梯式繡球花海。圖／Klook提供

竹子湖分為下湖、頂湖、東湖，每區各具特色，下湖（海芋大道）繡球花園有大梯田生態休閒農園，採階梯式方式栽種，園內繡球品種豐富，拍照有層次感；曹家花田香小屋花牆是必拍景點，有手作多款乾燥花束，能同時欣賞群山與梯田。

產發局指出，陽明山竹子湖繡球花已多處盛開，「2022竹子湖繡球花季」20日將正式登場，當天下午2時至4時將舉辦純彩色音樂會，無需報名，購買大梯田生態農園門票即可入園，並抵消費新台幣100元。

產發局提醒民眾可多搭花季專車造訪，觀賞美景應做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，例如進農園須戴口罩等；竹子湖繡球花季每天花況及交通資訊，可至活動官網查詢。

竹子湖繡球花季5/20登場。圖／台北市產發局提供
竹子湖繡球花季5/20登場。圖／台北市產發局提供

5月是繡球花開花季節，民眾戶外賞花好去處。圖／Klook提供
5月是繡球花開花季節，民眾戶外賞花好去處。圖／Klook提供

延伸閱讀

春夏百花齊放 陽明山賞百合、大佳河濱看金黃花海

拿下陽明山麗緻飯店！這業者逆勢進場 1年接手18家旅店

後疫情日本旅遊注意報！箱根登山鐵道票價10月起調漲

史上最浪漫泡澡！京都旅館初夏限定「繡球花風呂」 入住就有繡球花浴池、京都甜點、特選茶等著你

相關新聞

精選全台10家情侶最愛&情趣加分「汽車旅館」 影音劇院設備超享受、休閒景觀SPA好放鬆

不論是情侶或夫妻，偶爾增添生活情趣是非常重要的！想讓兩人的感情升溫，不妨試試到汽車旅館一遊。今天，我們就要來分享全台推薦的汽車旅館，有多種主題式選擇的、也有汽車旅館本身就別具特色的，快來看看有哪些符合你的心頭好，選定好就約另一半出發休息或住一晚吧！

30歲以上住滿30小時！台北喜來登「下殺2.1折」，爽吃Buffet買1送1再免費升等

超過30歲的民眾看過來！台北喜來登大飯店推出全新「新三十而已」禮遇住宿優惠，即起至6月底雙人住宿下殺約2.1折，直接住滿30個小時，還能爽吃Buffet早餐買1送1與免費升等行政豪華客房，好康不斷衝一波！

入住義大「每人只要750」超划算！滿6000送6000限量開搶 餐飲、SPA都可用

飯店超強入住優惠再加一，想爽玩高雄的朋友們注意了！義大皇家酒店近期推出「6000任你選住房專案」，只要花費6000元入住景緻和洋室套房，就能再享有6000元的同等價值抵用券，SPA和餐飲都包含在內，也

花蓮「新天堂樂園」25日重磅回歸！ 露天電影院免費看、每周六星巴克咖啡免費喝

台開集團今年2月面臨財務危機及經營權糾紛，旗下花蓮新天堂樂園3月無預警暫停營業，波及包括威秀影城10多家簽約廠商。歷經2...

5大人氣展登台！teamLab、安藤忠雄與普立茲攝影展統統都有，看展覽賺50元再抽飯店住宿券

鐵粉看過來！隨著疫情與病毒共存策略，雖然確診數再攀高峰，不過超人氣日本動畫「鬼滅之刃」、年度攝影話題「普立茲新聞攝影獎」或建築之神「安藤忠雄」紛紛於6月中陸續開展，知名旅遊電商平台KKday也推出了藝文季優惠活動，從滿500元現折50元，再到滿1000元抽1泊1食住宿券，UDN小編特別整理5大傳奇、人氣與必看展覽，一起來瞧瞧吧！

一券在手，8飯店都可用！力麗觀光旅展下殺3.2折 「住宿券3000有找」520開搶

為了刺激國內旅遊風氣，多家飯店都接連推出線上旅展，由力麗觀光舉辦的「2022春夏線上旅展」自5月20號開跑，限期11天至5月30號，推出2999超優惠聯合住宿券，只要一券在手，旗下5大飯店皆能適用，從

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。