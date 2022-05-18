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入住義大「每人只要750」超划算！滿6000送6000限量開搶 餐飲、SPA都可用

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
義大皇家酒店推出「6000任你選住房專案」。圖／義大世界提供、摘自官網
義大皇家酒店推出「6000任你選住房專案」。圖／義大世界提供、摘自官網

飯店超強入住優惠再加一，想爽玩高雄的朋友們注意了！義大皇家酒店近期推出「6000任你選住房專案」，只要花費6000元入住景緻和洋室套房，就能再享有6000元的同等價值抵用券，SPA和餐飲都包含在內，也可以選擇入住經典客房、雅緻經典房，享有「同日住宿兩間」或「連續住宿兩晚」的無敵折扣，享有高級體驗還能保有高CP值，精打細算的你，要放大荷包就趁現在！

義大皇家酒店景緻和洋式套房。圖／摘自官網
義大皇家酒店景緻和洋式套房。圖／摘自官網

義大皇家酒店「6000任你選住房專案」，分為A、B兩大部分。若是選擇A方案住進景緻和洋室套房的你，即可獲得「500元餐飲抵用券」十張、「500元E-SPA抵用券」兩張，先花6000元入住就保證拿到等價的消費抵用券，是不是超級划算！除此之外，依照實際入住人數，還加贈「義大摩天輪搭乘券」，就是要把6000元的價值發揮到極限。

義大皇家酒店雅緻家庭房。圖／摘自官網
義大皇家酒店雅緻家庭房。圖／摘自官網

若是選擇B方案入住經典客房、雅緻經典房的你，即能享有「同日住宿兩間」或「連續住宿兩晚」的無敵方案，等同於下殺五折優惠，例如入住雅緻經典房同日住宿兩間，原本的四人同行，現在同樣價錢最多可以八人同行不加價，平均下來每人一晚只要750元，連一張小朋友都不用，揪團出遊更超值。「6000任你選住房專案」即日起開跑，至6月底前都能預約入住，每日限量10間要搶要快，快安排行程衝一波高雄啦！

義大皇家酒店推出「6000任你選住房專案」。圖／義大世界提供
義大皇家酒店推出「6000任你選住房專案」。圖／義大世界提供

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