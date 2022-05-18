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愛戀5月天「東STOP」偽出國，衝浪x五星級療癒泳池一趟制霸！

聯合線上／ 林啟芬

疫情期間不能出國渡假，感覺好悶?那就在島內尋找超讚的旅遊體驗，來一趟愜意又放鬆的微旅行吧！台東風景優美又能遠離人群，是近兩年國人最愛的旅遊地點，提供多元住宿選項的數位旅遊平台Agoda與臺東縣政府合作推廣「東STOP！浪你嗨翻天！」促銷活動，讓國人以超值價格就能享受台東的溫泉、美食、山海美景，解放身心嗨翻5月天！

台東風景優美又能遠離人群，是島內偽出國、解放身心的好選擇。 圖/Agoda提供
台東風景優美又能遠離人群，是島內偽出國、解放身心的好選擇。 圖/Agoda提供

情侶約會、親子出遊Fun心玩，5月出遊最佳住宿推薦

溫泉、冷泉、池上稻香、森林浴，來到台東日暉國際渡假村，宛如一秒置身南洋海島Villa，享受明媚風光與濃濃愜意氛圍。日暉國際渡假村位於池上鄉，散步即可抵達台東知名景點伯朗大道，親眼一睹金城武樹的風采。

日暉國際渡假村位於池上鄉，散步即可抵達台東知名景點伯朗大道。 圖/Agoda提供
日暉國際渡假村位於池上鄉，散步即可抵達台東知名景點伯朗大道。 圖/Agoda提供

來到這裡，也別忘了探訪擁有完整生態區與優美人工湖、藝術感十足的台東森林公園，擁抱大自然享受難得的靜謐時光，出遊後回到飯店，還可以泡溫泉或是到游泳池戲水，與重要的人一起共渡美好假期。

台東日暉國際渡假村讓人宛如一秒置身南洋海島Villa。 圖/Agoda提供
台東日暉國際渡假村讓人宛如一秒置身南洋海島Villa。 圖/Agoda提供

毛寶貝也有專屬旅館！享受原住民風味5星級假期

想要體驗台東在地風情與原住民文化?台東娜路彎大酒店是台東最早的五星級評鑑酒店，酒店設計揉合現代時尚和原民圖騰，交織出台東獨有的風貌。

娜路彎大酒店是台東最早的五星級酒店，溫泉和美食相當受到旅客喜愛。 圖/Agoda提供
娜路彎大酒店是台東最早的五星級酒店，溫泉和美食相當受到旅客喜愛。 圖/Agoda提供

娜路彎大酒店設備齊全，包含兒童遊戲區、鹹水養生泳池、美人湯溫泉、室內三溫暖、健身房、電子娛樂廣場、撞球館、桌球區等，讓人玩一整天也玩不完，還有毛寶貝專屬旅館，讓你出遊放鬆時，毛小孩也能得到最好的照顧。還有精選在地食材製作的五星美饌，每個細節都可以感受到主廚的用心，讓人身心都滿足！

5月來台東度假泡溫泉，一掃不能出國的苦惱。 圖/Agoda提供
5月來台東度假泡溫泉，一掃不能出國的苦惱。 圖/Agoda提供

一房一景坐攬世界級美景，無邊際泳池網美必打卡

微旅行、偽出國，當然一定要泡在夢幻泳池裡！想像一下，池畔與天際線融為一體，寬闊山嵐美景盡收眼底，暢游後還能在池畔邊的躺椅休息，或許喝點小酒，真是人生一大享受！

禾風新棧渡假飯店無邊際泳池，是網美打卡熱門景點。 圖/Agoda提供
禾風新棧渡假飯店無邊際泳池，是網美打卡熱門景點。 圖/Agoda提供

台東禾風新棧渡假飯店不僅擁有絕美無邊際泳池，也為有小孩的家庭預備了兒童放電區，讓孩子能盡情暢玩全台唯一氣墊賽車、分齡氣墊城堡、親子攀爬探索；兒童房內就有溜滑梯，窗外一房一景坐攬世界級美景，讓一家大小都能享受精彩假期。

兒童房擁有溜滑梯和美景，大人放鬆、小孩放電，適合全家同樂。 圖/Agoda提供
兒童房擁有溜滑梯和美景，大人放鬆、小孩放電，適合全家同樂。 圖/Agoda提供

東浪嘉年華5/14登場，SUP、透明獨木舟等你來體驗

除了以上飯店，Agoda更提供各式多元的絕佳住宿選擇，從能夠體驗在地風情的民宿到時尚渡假飯店應有盡有，滿足各式旅客不同的需求。此外，遊客敲碗已久的台東「東浪嘉年華」已於5月14日登場，提供超夯的SUP、帆船、風浪板、透明獨木舟、海釣等各式海上體驗，還有大型風箏展演、沙灘排球、沙灘瑜珈、沙灘電影院、潮間帶導覽等活動，晚間的東浪海洋音樂會更是嗨翻天，喜歡海洋、喜歡運動、喜歡臺東的好朋友們今年夏天絕對不能錯過！

旅客從即日起至2022年5月22 日至Agoda 網站和App 「東STOP！浪你嗨翻天！」頁面搜尋並下訂住宿，6月30日之前入住的旅客還能憑訂單確認信享有精選伴手禮店家九折優惠。快動動手指現在就來預約你的精采假期>>(網址連結)

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