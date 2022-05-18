5大人氣展登台！teamLab、安藤忠雄與普立茲攝影展統統都有，看展覽賺50元再抽飯店住宿券

鐵粉看過來！隨著疫情與病毒共存策略，雖然確診數再攀高峰，不過超人氣日本動畫「鬼滅之刃」、年度攝影話題「普立茲新聞攝影獎」或建築之神「安藤忠雄」紛紛於6月中陸續開展，知名旅遊電商平台KKday也推出了藝文季優惠活動，並推出滿500元現折50元、滿1000元再抽1泊1食住宿券等優惠，而UDN小編特別整理5大傳奇、人氣與必看展覽，一起來瞧瞧吧！

圖／KKday提供

圖／KKday提供

挑戰—安藤忠雄展 TADAO ANDO：ENDEAVORS

日本建築師安藤忠雄（Tadao Ando）絕對是當代最具影響力的建築大師之一。非建築科班出身的安藤忠雄自21歲時踏上7年的自學之旅，從歐美再到非洲逐步開創屬於自己風格的建築道路，更於1995年獲得號稱建築界諾貝爾獎的—普立茲克建築獎，是當代最有名的建築大師之一。現在要來台灣了！自6月3日至9月13日於台北松菸一號倉庫展出超過300件的作品，將透過設計手稿、創意凝聚的建築模型、與經典建築空間再現，一同窺探這位大師的傳奇之旅。原價390元，現在至KKday購買可享早鳥77折優惠，只要299元喔。

圖／KKday提供

展覽地點：松山文創園區一號倉庫

展覽日期：2022 年 06 月 03 日 - 2022 年 09 月 13 日

展覽時間：10：00 - 18：00（閉館前半小時停止售票及入場；每月最後一個週一休館 6/27、7/25、8/29）

展覽地址：臺北市信義區光復南路133號

圖／KKday提供

普立茲新聞攝影獎80週年展

普立茲新聞攝影獎80週年展將於6月23日在華山文創園區正式登場，將把作品年份橫跨80年，並收集136幀得獎作品。由於80週年與因應過去飽受疫情之苦，今年展覽特別設立「疫情下的世界」專區，讓消費者可以實際看到各國的疫情生活。原價380元，現在74折早鳥票只要280元，另外還有KKday獨家限量的立可拍套票，只要800元即含有預售單人票一張與即可拍相機一台喔。

圖／KKday提供

展覽地點：華山1914文化創意產業園區【中4B館】

展覽日期：2022 年 06 月 23 日 - 2022 年 09 月 25 日

展覽時間：10：00 - 18：00（閉館前半小時停止售票及入場）

展覽地址：100台北市中正區八德路一段1號

圖／KKday提供

鬼滅之刃全集中展

此次的「鬼滅之刃全集中展」將把由吾峠呼世晴老師原著竈門炭治郎立志篇的所有人物角色刻畫、場景呈現於此，另外還特別增加最具人氣的「無限列車篇」展區，可以窺探滿滿帥氣的炎柱。展覽將於6月25日至10月10日正式於國立臺灣科學教育館展出，現在購買享有72折早鳥優惠，原價350元現在只要250元。另外KKday也獨家販售隨身噴瓶商品套票，是為了本次展場限定的全新限定絕版設計，務必把握機會喔！

圖／KKday提供

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7 樓【西側特展區】

展覽日期：2022 年 06 月 25 日 - 2022 年 10 月 10 日

展覽時間：平日營業時間：09：00 - 17：00；假日及暑假營業時間：09：00 - 18：00（閉館前半小時停止售票及入場）

展覽地址：台北市士林區士商路189號

圖／KKday提供

teamLab：未來遊樂園&與花共生的動物們

在台北吸引逾20萬人的超人氣teamLab互動藝術展，將於6月24日正式登陸高雄囉，藝術團隊teamLab引爆全球口碑，將集結超高人氣的9大數位藝術裝置，透過科技與藝術的結合打造數位遊樂園，可以沈浸於自然、藝術與創新的夢幻之中，人生一定要看一次。現在預售分為單人票與雙人票，其中雙人票更是只要540元，敬請把握機會囉。

圖／KKday提供

展覽地點：國立科學工藝博物館 四五特展廳

展覽日期：2022 年 06 月 24 日 - 2022 年 10 月 11 日

展覽時間：09:00 - 17:00（16:30停止售票入場）

展覽地址：高雄市三民區九如一路720號

圖／KKday提供

Hello Ouchhh >_< AI數據藝術展

科技展成為近年來的趨勢。而來自來自土耳其、屢次創下世界紀錄的Ouchhh藝術團隊，把AI人工智慧結合大數據演算，打造出突破衝擊感的視覺藝術。因此今年首度進駐台灣舉辦「Hello Ouchhh >_< AI 數據藝術展：十週年回顧」，將以多媒體數據雕塑(Data Sculpture)，打造令人震撼的沉浸式感官饗宴。原價380元、現在只要280元。

圖／KKday提供

展覽地點：華山1914文創產業園區【紅磚區】

展覽日期：2022 年 06 月 25 日 - 2022 年 09 月 18 日

展覽時間：10：00 - 18：00（閉館前半小時停止售票及入場）

展覽地址：100台北市中正區八德路一段1號

延伸閱讀：

．355元爽吃兩個9吋披薩！達美樂限時「外送買1送1」，買3個大披薩更只要799元

．呼喊「李Ｏ穎」！對中身份證2字「九族文化村免費玩」，還有2人同行1人免費