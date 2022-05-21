拚國旅！格上、Agoda跨界聯手　租車訂房早鳥體驗46折，加碼上百飯店訂房額外折9%

【整理：行遍天下】

隨著與病毒共存正常過生活的政策趨勢，受到疫情嚴重衝擊的旅宿業也展開「NEW NORMAL」（新常態），以新的服務模式部署後疫情時代的國旅消費型態。積極推動數位轉型的裕隆集團，旗下格上租車宣布與全球最大線上旅遊龍頭Agoda合作，結合雙方租車、旅遊資源，推出線上專屬雙向折扣優惠，提升旅遊體驗的一站到位加值服務。

Agoda首度在台灣與租車業者合作，透過Agoda感謝祭活動，網羅全台上百家飯店，加碼9折優惠，以超值折扣價格，要在疫情期間衝出業績，該活動並同步加碼贈送格上租車優惠券給Agoda客戶，透過連結可獲得日租車200元、共享車100元優惠券外，訂房後還可加碼再獲得一組優惠券。

▲格上租車與Agoda跨界合作推租車訂房一條龍

以旅遊一站式體驗為策略目標的格上租車，格上Go Smart APP及官網平台，已整合日租車、共享車及訂閱車等線上服務，除線上80秒完成訂車的快速訂車功能外，格上日租車也推出線上80天前訂車超早鳥優惠，只要從官網或格上Go Smart APP訂日租車，即可享最低至46折的優惠價格，愈早訂車愈便宜。

除了線上訂車的限定優惠外，格上與Agoda合作，額外再祭出專屬9%訂房折扣優惠，搭配Agoda感謝祭的九折優惠活動，網羅共有超過百家的全台飯店，要在國旅市場低迷時，讓消費者預先規劃出遊、出差，並享有最優惠的價格及服務。

▲拚疫後新常態，格上攜手Agoda線上租車訂房一條龍。大板根森林溫泉酒店

格上租車門市全台有超過45個門市站點，而近兩年共享車也在全台推出24小時隨租隨還的無人租車服務，除了雙北桃主要都會區外，高鐵沿線及宜花東等熱門旅遊縣市，都有格上日租車及共享車提供服務，無論出遊的日數多寡、目的地遠近，都能提供相對應交通服務，完成出遊交通規劃的最後一哩路。

格上租車發言人賴信宏表示，租車客戶有70%以上皆以出遊為主要目的，格上除了不斷強化線上平台的功能體驗外，也相當重視與旅遊平台的合作，目前與高鐵假期、Klook、KKDAY及易遊網等平台業者也都有合作方案，此次與Agoda平台合作最大的差別，在於雙方對各自會員提供的附加旅遊服務體驗，期望客戶能有更好、更便利的感受。

▲格上瞄準七成客戶以出遊為主，攜手Agoda推租車訂房體驗。

而對後疫情時代的共存新常態，賴信宏亦表示，無論疫情狀態如何，消費者對租車清消都會有清潔及防疫要求，格上自前年疫情起即推動「安心旅遊」措施，對門市、車輛清潔相當重視，除每日場站設備清潔外，以消毒水清洗、擦拭車輛駕駛座位、空調、按鈕等細節外，包含共享車還車後，也要求維運單位確實完成消毒防護，並在車上提供消毒液，確保消費者安心無虞。