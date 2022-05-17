呼喊「李Ｏ穎」！對中身份證2字「九族文化村免費玩」，還有2人同行1人免費
「對中身份證免費玩」來了！九族文化村日前宣布即日起至6月底，只要身分證上的名字對中2個字，直接免費爽玩一整天！
九族文化村日前推出「免費入園，就蹭現在」活動，是因為日前觀光局一百萬現金獎抽中「李 O 穎」，竟意外釣出臉書貼文超過7萬人次的互動，留言還超過2,000則，導致成為該粉專成為近期最熱門的貼文之一。
九族文化村為了彌補其他「李 O 穎」未能中一百萬現金獎，特地宣布只要即日起至6月30日，身分證上的名字有「李」和「穎」2字，現場購票並出示相關證件（身分證、健保卡等），即可馬上0元免費暢玩九族文化村，不僅如此，還能免費搭乘日月潭纜車喔。
另外，曾在九族文化村水源宮土地公「借取發財金」留有資料者，只要於售票口出示身分證件、核對手機號碼等資料，也可以享有2人同行1人免費（每位免費者須搭配一人購買900元全票）的購票優惠。更多好康請上官網查詢。
官網：https://www.nine.com.tw/index.aspx
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