官田行政暨遊客中心 獲2022年公共建築獎

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處利用國軍舊有野戰訓練場打造「官田行政暨遊客中心」，特殊色彩及文化意象的建築，結合水圳及景觀水池，飛簷式折版構架屋頂，獲得「2022年公共建築景觀類建築園冶獎」肯定。

▲整體設計除大面積綠化、保水透水鋪面、節能及水資源回收設備，並裝設太陽能發電設備，可節省25％的用電量。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

以半覆土式建築設計 打造戶外無邊際概念水池

西拉雅風管處長徐振能表示，官田行政暨遊客中心將西拉雅族祀壺文化融合成建築的弧形牆面，利用西拉雅族刺繡花型及服飾色彩妝點外觀，園區保留11公頃原有丘陵地形特色，以半覆土式建築設計，可直達2樓遊客服務區，廣達200坪的展示空間包括遊客中心及戶外無邊際概念水池，提供旅遊諮詢服務及田園視野，加上園區內大片草地及草坡，營造出休憩活動的自然環境。

▲廣達200坪的展示空間包括遊客中心及戶外無邊際概念水池，提供旅遊諮詢服務及田園視野。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

運用基地原有地形特色 以綠建築融入山坡地景 徐振能指出，官田行政暨遊客中心運用基地原有地形特色，以綠建築融入山坡地景配置方式保留大部分地形及老樹，整體設計除大面積綠化、保水透水鋪面、節能及水資源回收設備，並裝設太陽能發電設備，可節省25％的用電量，除是管理處的新家，也適合全家大小休憩，加上新闢的聯外道路，結合菱波官田自行車道，可串聯烏山頭水庫、八田與一紀念園區、水雉生態教育園區、隆田chacha文化資產教育園區，帶動地區觀光發展及提升區域環境品質。

▲遊客中心提供旅遊諮詢服務及田園視野，加上園區內大片草地及草坡，營造出休憩活動的自然環境。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

官田行政暨遊客中心小檔案

官田行政暨遊客中心暨辦公廳舍新建工程之主體工程於2017╱6╱22動土開工，2020╱2╱15竣工，造價約3.13億，總樓地板面積約11,128平方公尺，為地上3層之建築，建築群分為兩區，南區建築物呈現ㄇ字型朝向自然水域，一樓規劃行政辦公室、會議室等，二樓規劃遊客服務中心、販賣部，以及可容納150人簡報室，三樓規劃瞭望台等，北區為一層樓建築為推廣中心，餐廳、推廣教室及宿舍區等空間。

聚落式的遊客中心：園區整體規劃設計融合了台南的「陽光」，西拉雅阿立祖的「水」，以及嘉南平原的「風」來進行設計，全區配置採聚落式的簇群量體，融入地形地貌之中，聚落中的街、巷與廣場在這裏重現，延伸了遊客中心的活動領域，從室內展示空間到半戶外的大穿堂空間，到戶外綠野山坡，南北兩側量體圍塑著戶外廣場，有水有綠地，這種環抱著大自然的空間，讓「陽光、空氣和水」到處流串，形塑一種屬於西拉雅田野風光的夢想天地，成為森林聚落遊客中心。

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