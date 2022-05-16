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旅宿迎擊疫情考驗 「新北OK標章」選擇好安心

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鼓勵旅宿業落實防疫措施，新北市推「新北OK標章」。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
鼓勵旅宿業落實防疫措施，新北市推「新北OK標章」。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】自COVID-19 疫情爆發以來，儼然已是全民防疫的生活型態，新北市政府觀光旅遊局自109 年起推出「新北OK標章」，鼓勵旅宿業落實防疫措施，不僅是因應疫情衝擊，促進旅宿業注重從業人員及入住旅客之安全，更是為未來產業復甦做好準備。

▲客房清潔消毒完畢示意。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲客房清潔消毒完畢示意。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市合法旅宿倘配合完成防疫自主管理檢查，包括從業人員的自主健康管理、接待旅客時的防疫作為、公共空間及客房的清潔消毒方式等等，並承諾持續維持服務水準，即可取得新北市政府觀光旅遊局頒發之「我OK 你FUN心」安心旅遊標章，提供旅客選擇安心的住宿場所參考指標。

截至111 年5 月初，新北市已超過100 家旅宿業者取得OK標章，可上新北市觀光旅遊網OK旅遊專區查詢，在過去2 年來，也有部分原已取得OK標章的業者，在市府輔導下轉做防疫旅館，共同為防疫盡一份心力。

新北市觀光旅遊局呼籲旅宿業者，在疫情嚴峻的當下，相關防疫措施仍不可鬆懈，歡迎更多旅宿業者參加OK標章活動，相關申請文件可至「新北市觀光旅遊網行政資訊網-COVID-19 防疫專區-旅宿業標章」專區查詢下載。

新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel/

新北旅客臉書粉絲專頁：http://www.facebook.com/ntctour

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