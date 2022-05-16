「麗寶線上旅展」下殺3.5折！ 水陸雙樂園玩2次就回本、加碼饗樂券買5送1、飯店餐券買10送1

把握機會搶便宜！ 麗寶樂園渡假區於疫情期間搶攻商機，即日(5/16)起至6/13在官網推出「麗寶春季線上旅展」，包括水陸雙樂園暢玩一整年超殺優惠、饗樂券買5送1等多場域促銷方案，每週還有快閃商品最低下殺等3.5折，現買現賺到！

麗寶樂園線上旅展推出的超殺「雙人水陸暢遊卡」優惠雙人雙園暢玩只要4999元(原價7600元)，探索世界、馬拉灣開園期間內無限次入園玩耍一整年，玩第二次就回本，無論平假日、暑假旺季不用排隊就能憑卡入園，平均每人天天只要6元！

圖／ 麗寶樂園渡假區提供

旅展期間推出必買商品「雙人麗寶假期」6999元(原價15280元)，本次推出精緻客房雙人住宿一泊二食，渡假期間餐宿全包，還搭配馬拉灣及探索世界雙園擇一門票兩張。

全台灣唯一麗寶賽車主題旅店T11、T12，擁有，推出「雙人麗寶賽車駕期」4999元，內含傳奇客房雙人住宿一泊二食及馬拉灣及探索世界雙園擇一門票兩張，讓人同時享受樂園暢玩及賽車引擎聲Morning Call。

麗寶福容大飯店首次推出買10送1「三廳共享餐券」，以9900元價格推出，現省3168元，可嘗遍經典港式風味中式餐廳《福粵樓》、饕客們最愛的《順園日式料理》及不僅吃飽更要吃巧的西式自助餐廳《田園咖啡廳》，三種味蕾超值享受。

圖／ 麗寶樂園渡假區提供

本次旅展還有期限為一整年的「超值饗樂券」，搭配買5送1的折扣，平均每張才550元，旅客可自由搭配使用場域等同於探索世界／馬拉灣門票1張、密室逃脫雙人體驗，或天空之夢摩天輪3人搭乘券及麗寶賽車場兒教館兒童駕照+碰碰車體驗券等，而且防疫期間不用到實體旅展人擠人，在家動動手指輕鬆下單就能搶到優惠，買越多越划算喔！

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