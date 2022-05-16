去不了日本沒關係！盤點全台「五大偽日式必去景點」解憂疫情之苦

台灣本土疫情升溫，雖然朝著與病毒共存方向努力，但目前仍然無法開放出國，據傳有機會於下半年解封，而日本是許多台灣人過去出國旅遊的首選。UDN小編特地整理全台5大日式景點，一解無法前往日本的疫情之苦，一起來看看吧。

台北綠河Green River Roastery

綠河 Green River Roastery絕對是近一年話題最熱咖啡廳之一，該店至去年3月31日正式開幕後造成一股「搶拍搶去」風潮，甚至一位難求，從外觀雙樓層映入眼簾的是滿滿日式京都風味的建築，再配上木質紋路的裝潢設計，真的彷彿置身日本京都。綠河有著各式經典手沖咖啡與甜點，尤其每日限量的肉桂捲更是網友推薦必吃，另外基本還有、布丁、巴斯克起士蛋糕、奶油戚風蛋糕與生乳酪蛋糕等。現在為了提高服務品質與管控人流，一樓座位區也正式開放囉，建議假日及早前往。

地址：台北市新店區環河路100號

圖／綠河Green River Roastery臉書粉專

台中八號隧道圳磚橋

有著「神隱少女秘境」之稱的「圳磚橋及八號隧道」其實就位在台中市后里區，雖然已經停駛不過現在搖身一變成為了美麗的隧道奇景，至隧道口約要步行500公尺，不少民眾都會停到「后里區永興路37號」的位置即有空地可停車，再散步至隧道與圳磚橋。每到春天與夏天就會有不少民眾在隧道口美拍，非常漂亮。

地址：台中市后里區永興路37號

圖左／IG網友ggod1919授權圖右／IG網友Jeremy Ting授權

南投玄町本二家

玄町本二家是完全仿照日式風格打造的旅宿，而玄町本二家之命名靈感其實是由兩個兒子的名取字而成，除了寬廣的日式庭院，還有魚池、常綠灌木與櫻花樹，房型從經典雙人房再到家庭四人房皆有，不僅如此，滿滿日式木質裝潢，真的彷彿置身於京都偽出國。

地址：地址：555南投縣魚池鄉瓊文巷45號

圖／玄町本二家民宿官網

圖／玄町本二家民宿官網

台東鹿野神社

位於台東縣鹿野鄉的「鹿野神社」，是日治時期1923年創建的神社，至今已將近100年的歷史。雖然戰後神社被拆到剩下一座基座，但在2014年時為了過去日本風貌，特別請到日籍匠師技術指導並以合作方式重建，把過去日本移民村的原始風貌幻化成現在旅客觀光與各機關學校職員師生參加祭典的地方，可說是台東鹿野區最重要的神社。現在免門票也有免費停車的地方喔。

地址： 臺東縣鹿野鄉龍田村光榮路308號

圖／台東觀光旅遊網

圖／IG網友hei.liao授權提供

花蓮吉安慶修院

至今已有105年歷史的「花蓮吉安慶修院」，原名吉野布教所，臺灣光復後正式更名為「慶修院」，因為原封不動保留了不動明王石刻、百度石、石佛等重要文物，因此也是花蓮縣的縣定古蹟。現在入場票價僅需全票30元、半票15元，超過20人以上享有團體票優惠15元。值得一提的是，設籍花蓮縣之縣民、未滿六歲之兒童、持有身障證明者及陪伴者1名、持有導遊人員執業證者，都能出示證明文件可免費入場喔。

地址：花蓮縣吉安鄉吉安村中興路345-1號

圖／玄町本二家民宿官網

圖／吉安慶修院官網

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