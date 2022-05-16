2022北部5座熱門「主題博物館」精選！ 雨天備案、豔陽避暑都能暢玩的室內景點

比起晴天可以到戶外大自然到處走走，雨天的限制相對增加許多，尤其台灣北部和宜蘭地區全年降雨機率高，像是春天的梅雨季節、夏天的午後雷陣雨和颱風季節等，為了能夠盡情享受上山下海的樂趣，懂玩的人都有一份厲害的室內景點口袋名單，包含了水族館、遊樂場、博物館或私人藝文展區等，讓出門興致不必受雨天的影響，即使是豔陽天作為避暑景點也合適的出遊景點。





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北台灣和宜蘭地區都有不少一流水準的主題體驗博物館，室內展品主題包羅萬象，有史前遺物、藝術藏物、海洋世界、甚至是書法字畫和古董車等，原來雨天備案不只是待在咖啡廳或親子餐廳，還有這麼多的好去處，適合寓教於樂的親子共遊或情侶約會，手刀將這篇主題博物館攻略收藏起來吧！

基隆萬里野柳海洋世界｜潛進迷人的洞穴水族館

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身為北台灣老字號的水族館，野柳海洋世界已有超過40年歷史，走進多姿多采的洞穴水族館，近距離欣賞綠蠵龜、萬里蟹、花園鰻、魟魚和鯊魚等海洋生物，而半戶外的看台區，則可一邊遙望基隆嶼、維納斯海岸線，一邊觀賞海豚、海獅和國外跳水表演者帶來的海洋劇場表演；最後當然也別錯過近期全新開幕的童樂趴樂園，有中古世紀歐式城堡的遊戲區、廚房遊戲的歡樂家家酒、木頭方塊推成的沙坑和球池與溜滑梯，無論大小朋友，都可以盡情玩樂！





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基隆室內行程一日遊：





台北中山袖珍博物館｜環遊世界一天就能搞定





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位於台北商業中心的袖珍博物館，是亞洲第一家以袖珍藝術為主題收藏的私人博物館，館藏超過200件以實物的12:1縮小製作袖珍藝術作品，從英國女王白金漢宮、日本合掌造民俗小屋、美國小鎮街景甚至是童話世界裡傑克與碗豆、格列佛遊記等袖珍場景娃娃屋，既精緻又華美，繞了一圈，既像是環遊世界，又像是回味一場兒時美夢。





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台北中山室內行程一日遊：





新北八里十三行博物館｜穿越時空尋找史前





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台灣第一個考古博物館與國家二級古蹟－新北市立十三行博物館，呈現距今千年以前的北台灣鐵器時代與文化，走進採用清水模工法，呈現高聳水泥牆的十三行博物館，靜靜地瀏覽過史前生活模樣：居住干欄屋，使用人面陶罐和煉鐵技術，日常飲食則是取自大海裡的魚蝦貝類和鹿豬鳥禽，眼前一切幾乎是出生於現代的我們難以想像的。如果走一走剛好放晴了，博物館頂的鯨背沙丘，也能讓你觀海、賞夕陽、遠眺對岸漁人碼頭的點點漁火。





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新北八里室內行程一日遊：





桃園青埔橫山書法藝術館｜就地跪坐寫寫書法





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鄰近機場捷運A17站和桃園青塘園生態公園的橫山書法藝術館，是一間讓人重拾文房四寶，重溫筆墨紙硯的書法藝術主題館，身為全台首座推行書法藝文的機構，從建築外觀便融入書法藝術思維，埤塘設計成墨池、一棟棟藝術館建築物則為四方形硯台，從高空鳥瞰，有如五方篆印，展館共有地下1層的考古展示館及地上2層的書法展覽室和輕食空間，亦規畫讓人專注練習書寫毛筆字的書寫區，以及透過VR擴增實境技術裝置和新媒體互動的方式，傳遞書法禪意之美。





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桃園青埔室內行程一日遊：





宜蘭蘇澳計程車博物館｜古董車迷的朝聖展館





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全球第1間以計程車收藏品為主題的私人博物館，是鄰近宜蘭蘇澳新火車站的計程車博物館，館內收藏展示了世界各地如台灣、大陸、日本、美國、英國和歐洲等地不同年代的古董計程車、數百輛模型小車、造型車牌和愛車迷珍藏的藝術品，更能體驗碰碰車以及與實體古董車合照，若是幸運巧遇館主，還能聽他分享一輛輛計程車故事唷！





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宜蘭蘇澳室內行程一日遊：





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