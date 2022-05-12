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培育花蓮「星」人才　三星級「花現天文解說員」認證報名中

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天文解說員林柏偉為遊客與銀河合影。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供
天文解說員林柏偉為遊客與銀河合影。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】花蓮縣政府辦理「流星花蓮‧山海星光」天文旅遊系列活動、培訓課程及「花現天文解說員」認證，5月22日將在花蓮縣旅遊服務中心舉辦三星級天文解說員認證考試，已上完花蓮縣政府主辦之四季天文培訓課程的學員可報名參加，認證考試於5月10日早上10點起在活動網站開放報名。

▲「銀河．螢河」活動，天文解說員江慧玲雨天於室內導覽星空。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供
▲「銀河．螢河」活動，天文解說員江慧玲雨天於室內導覽星空。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供

觀光處長張志翔表示，今年已是縣府辦理天文旅遊解說員認證的第二年，希望經過培訓及認證的解說員將花蓮的山海星空美景連結在地產業及活動，發展友善環境的永續綠色旅遊。去年已有20位學員通過認證，並陸續推出天文相關旅遊產品，如瑞穗木日光文旦驛站開發出全新的「花現天文、柚見星空、旦看人生」夜探柚園導覽，民眾已可於KKday旅遊平台上購買遊程。

另外，「銀河．螢河」賞螢賞星活動今年也由兼具天文及生態專業知識的解說員導覽；民宿方面，富里的富圖民宿、磚窯居及壽豐綠舍民宿業者提供星空解說導覽私房體驗，幫客人與花蓮美麗星空及銀河拍出大師級美照。

其中綠舍民宿林柏偉天文解說員表示從小時候開始就一直對神秘美麗的星空深深著迷，從前年起參加縣府觀光處舉辦的四季星空一系列天文課程，從基礎到進階，讓他對星星們更加認識，從此之後天上的閃爍群星，不再僅僅只是相片中的光點，而是可點點連線、富含中西故事的星座，能以專業的知識，帶來訪遊客一起欣賞美麗的花蓮星空，是成為解說員最大的收穫。

▲三星級解說員考核認證報名中。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供
▲三星級解說員考核認證報名中。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供

花蓮縣天文協會理事長陳冠榮表示，過去109年及110年積極邀請觀光相關志工解說員及相關從業人員參加培訓課程及考核認證活動外，今年特別與瑞穗國小合作，除了場地的使用外，並鼓勵學校教師參與培訓課程，為該校培訓師資種子，未來得以成為花蓮天文人才的培育庫，讓在地人才及天文旅遊能持續成長壯大。

民眾如想成為花現天文解說員，需先參加花蓮縣政府主辦的天文培訓課程，上過一年四季的課程後，即取得參加「花現天文解說員」認證考試的資格。今年將於5月22日舉辦三星級認證考核，已獲得三星及認證的解說員可參加7月24日的四星級認證考核。5月10日將同步開放三星級認證及春夏季培訓課程報名，詳細資訊及報名請上「流星花蓮—山海星光」（https://www.starseahualien.tw/）網站。

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