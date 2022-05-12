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首屆太平雲梯雲端路跑9／11開跑 熱烈報名中

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嘉義梅山太平雲梯～全台海拔最高之景觀吊橋梅山36彎、嘉南平原美景盡收眼底。　圖：有限責任嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社／提供
嘉義梅山太平雲梯～全台海拔最高之景觀吊橋梅山36彎、嘉南平原美景盡收眼底。　圖：有限責任嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社／提供

【旅奇傳媒/記者-歐彥君】眾所期待的「2022第一屆太平雲梯 雲端路跑」將於9/11開跑，主辦單位～有限責任嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社（以下簡稱梅山太平合作社）於5/2假嘉義縣政府舉行「2022 第一屆太平雲梯雲端路跑」活動啟動儀式。值得一提的是，太平村長嚴清雅強力推動下，正在太平雲梯廣場展出的「犀迎曙光、犀象太平」展覽獲得雕塑家施力仁同意，將展期延長至年底，而知名音樂家許常德也為這場路跑盛事作一首運動歌曲，令人對太平雲梯首屆路跑充滿期待。

「2022第一屆太平雲梯雲端路跑」賽事路線規劃，起點從太平雲梯遊客中心跑向太平雲梯上，經縣道151到二尖山觀景台折返，終點於太平國小，參加選手可在太平雲梯橋上俯瞰雲海美景同時飽覽著名的梅山36彎景致及沿線茶園風景風光，非常適合親子及慢跑新手一起參加，此次也邀請全台榮民(眷)及辛苦防疫醫護人員一起參與這場年度盛事，提倡運動休閒運動。

▲(左1)嘉義縣長翁章梁宣布「2022第一屆太平雲梯雲端路跑」報名活動熱烈展開。　圖：有限責任嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社／提供
▲(左1)嘉義縣長翁章梁宣布「2022第一屆太平雲梯雲端路跑」報名活動熱烈展開。　圖：有限責任嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社／提供

太平村長暨有限責任嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社理事主席嚴清雅表示，藉此活動也同步推動「梅山太平社區文化體驗」，安排竹林茶席、咖啡烘豆體驗遊程及梅山太平本色植物染布製作體驗，希望能夠藉由文化觀光與運動賽事互相連結，參與賽事的同時也體驗嘉義縣大阿里山風景區的人文特色及在地美食。

此賽事活動沿途補給品由嘉義知名伴手禮老楊方塊酥及統百食品提供，參賽選手品嘗美食外，也將連結太平社區發展協會及大林慢城發展協會之商家提供優惠折扣活動，呈現這座美麗又有歷史的山城回憶，並達到推廣休閒、運動觀光的全民旅跑新氣象，嚴清雅希望透過路跑活動與在地觀光結合，帶動梅山鄉太平雲梯國際觀光風潮。

活動資訊：

「太平雲梯 FB」https://www.facebook.com/TaipingSuspensionBridge/

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