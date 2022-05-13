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閃燈小技巧必學！ 月光、反霞光、雨後露水 拍出與眾不同的金針花風情

欣傳媒 / 欣傳媒
善用閃燈 拍出與眾不同的金針花風情(圖攝/哈米貓)
善用閃燈 拍出與眾不同的金針花風情(圖攝/哈米貓)

每年的八月是花東金針花季熱鬧展開的時間，東部三大賞金針花勝地：赤科山、六十石山、太麻里，每到假日便湧入大量遊客車潮，上山一睹曼妙金針花海的美麗。從六十石山忘憂亭日出、小瑞士觀景平台斜射光、烏魚山莊大水池，到赤科三景的千頓石龜、三巨石、汪家古厝，你是否厭倦了總是只能拍跟大家幾乎一模一樣的大景照呢？是否想拍些與眾不同的照片呢？哈米貓在此跟大家分享金針小品不一樣的拍攝法：離機閃燈使用

金針花之美(圖攝/哈米貓)
金針花之美(圖攝/哈米貓)

是的～你沒聽錯，是「離機閃燈」使用！！但為什麼要使用離機閃燈呢？我們首先來比較在不使用閃燈的情況下，逆光拍攝金針花時，利用陽光來勾勒花朵的邊緣線條與表現花瓣的透明感，這是較常見的拍攝手法(如上圖▲ ISO100、光圈F20、快門1/30)。另外構圖放大，拍攝逆光日光星芒，也是常見的拍攝方式(如下圖▼ ISO100、光圈F22、快門1/30)。但因為逆光拍攝時，金針花花朵的正面位於逆光暗部，與背景藍天以及陽光的曝光值差較大，雖然有不錯的視覺效果，但也有著些小缺點，例如：1.金針花花朵正面細節無法顯現2.金針花花朵缺乏立體感3.背景藍天過曝，導致天空不夠藍(可用後製壓深)

金針花之美(圖攝/哈米貓)
金針花之美(圖攝/哈米貓)

為了彌補上述的不足，哈米貓使用了離機閃燈來來改善暗部細節的問題。1.不使用用機頂閃燈是為了避免較接近花朵時，機頂閃燈只照射的到花朵的上半部，產生一半黑一半亮的窘境。2.使用離機閃燈可任意調整閃燈入光角度，產生不同的立體感，同時可避免自身的影子投射在花朵上。3.利用閃燈照亮前景，背景太陽可回覆正常曝光值無須過曝，星芒形狀相對更為銳利與完整。(以下三圖皆為▼ ISO200、光圈F22、快門1/160、高光優先模式開啟、閃燈出力值1/4)

金針花之美 閃燈使用(圖攝/哈米貓)
金針花之美 閃燈使用(圖攝/哈米貓)

金針花之美 閃燈使用(圖攝/哈米貓)
金針花之美 閃燈使用(圖攝/哈米貓)

金針花之美 閃燈使用(圖攝/哈米貓)
金針花之美 閃燈使用(圖攝/哈米貓)

▼其他特殊拍攝場景：月光模式。

月光金針花海(圖攝/哈米貓)
月光金針花海(圖攝/哈米貓)

▼其他特殊拍攝場景：反霞光模式。

日出金針花海(圖攝/哈米貓)
日出金針花海(圖攝/哈米貓)

▼其他特殊拍攝場景：善用清晨斜射光影。

金針花光影之美(圖攝/哈米貓)
金針花光影之美(圖攝/哈米貓)

▼其他特殊拍攝場景：善用前景。

金針花光影之美(圖攝/哈米貓)
金針花光影之美(圖攝/哈米貓)

▼其他特殊拍攝場景：閃用清晨或雨後露水散景。

金針花光影之美(圖攝/哈米貓)
金針花光影之美(圖攝/哈米貓)

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/88374

金針花 花海 瑞士

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