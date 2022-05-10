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虎迷們快蒐藏！台灣虎航首發NFT限量15顆、享特殊福利限時開賣

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台灣虎航宣布推出臺灣航空業界首發超限量NFT。　圖：台灣虎航／提供
台灣虎航宣布推出臺灣航空業界首發超限量NFT。　圖：台灣虎航／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】您也是NFT蒐藏愛好者嗎？台灣虎航自宣布推出臺灣航空業界首發超限量NFT，提供的參與交機過程及空位搭乘的航空業天花板賦能，在年輕世代間立即造成熱絡討論並紛紛敲碗期待開賣細節，為滿足虎迷們的心願，台灣虎航宣布，NFT發行數量為15顆，每顆起標價為新台幣15萬元，開賣時間為5/10上午10:00起至5月12日中午12:00止，由價高者得標。

本次發行的15顆NFT，特別與台灣新銳數位藝術家Jun合作，他擅長以台灣文化為題材，透過科幻及Cyberpunk的風格，創作出一幅幅虛實整合的新穎藝術品，其作品深受許多國際藏家的推崇，為台灣NFT的先鋒。

此次的NFT創作，主要以網紅虎將與台灣虎航的航點來發想設計，富含Jun的設計風格與立體空間感的藝術創作，完美地呈現出飛行與旅遊的樂趣，每顆設計各不相同，讓收藏家可依個人喜好來競標喜歡的作品。

其中更推出法國的紀念版本，以向空中巴士的所在國致敬；除了每顆圖案各有增加收藏紀念價值外，其賦能則都相同。分別是，可參與並見證台灣虎航A320neo的交機過程3次；以及18個月效期的台灣虎航空位無限次搭乘的權益，等同享有台灣虎航的員工福利。

其中，每顆限量3次的交機體驗，時程預計會在2022年及2023年之間，將依空中巴士原廠通知的可交機時程為主，一旦確認後，將會各別通知NFT持有者；而18個月效期的無限次空位搭乘權益，則是提供給NFT持有者，隨心所欲可搭乘台灣虎航全航線出發前仍有空位的航班，與員工同享想飛就飛的特殊福利。

台灣虎航本次發行NFT，選擇與台灣交易量最大，且合法設立登記的MaiCoin集團合作，並選用其Qubic 錢包，支援在多個平台上透過信用卡即可輕鬆購買數位收藏品。 MaiCoin 集團創辦人暨執行長劉世偉表示，台灣虎航採用MaiCoin 集團旗下 AMIS 帳聯網路科技公司的 Qubic NFT 技術整合服務，讓團隊有幸與台灣虎航創下台灣航空業首發NFT的里程碑。這次台灣虎航使用Qubic Creator 最新開發的Auction（拍賣）與Pass（驗證與通行證）功能，讓tigerNFT 販售期間玩出新高度，也讓台灣虎航可有效管理 NFT 的賦能；除此之外，Qubic Creator 也可支援直售、盲盒、票券、空投等玩法，滿足企業對 NFT 的多種想像。

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