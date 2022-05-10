下載《旅行台南APP》美拍魚頭君 抽獎得iPad Air和可愛布偶

在家跟台南吉祥物魚頭君擊掌也可以。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】《旅行台南APP》於3月底大改版，其中，能跟魚頭君拍照的「魚頭君美拍」廣受喜愛，平常只會在特定活動場合出現的魚頭君，現在只需要用手機下載《旅行台南APP》就可以隨時跟10款超可愛的3D立體魚頭君拍照。

▲創意獎及人氣獎的獎品-魚頭君吊飾娃娃及魚頭君布偶。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

為了讓更多人認識魚頭君，觀光旅遊局特別於時下年輕人喜愛的IG平台推出徵圖活動，只要於5/7至5/22用「魚頭君美拍」功能跟可愛的魚頭君拍張照上傳到IG，就有機會獲得好禮，歡迎一起來認識這隻熱情又討喜的台南觀光大使。

邀請大家運用「魚頭君美拍」功能與可愛的魚頭君互動拍照（目前共有10款不同動作），更歡迎各界網美網帥跟魚頭君來張合照比酷並上傳IG。

拍照上傳，分享活動貼文到限時動態，就可參加抽獎，最大獎項為價值新臺幣17,900元的iPad Air、及500元的超商電子禮券；此外，另設有創意獎（將由主辦單位選出）及人氣獎（IG照片按讚最多者），獎品是限量銷售的魚頭君icash2.0吊飾娃娃以及圓滾滾超cute的魚頭君布偶，請大家發揮創意、並且廣招親朋好友按讚衝人氣。

旅行台南APP下載連結：https://www.twtainan.net/go/l9av2maG

活動網站：https://www.twtainan.net/go/JxboQKeg

臺南旅遊網：https://www.twtainan.net/

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