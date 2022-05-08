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刷手機輕鬆搭車　台灣好行「臺中時尚城中城線」升級服務

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台中日式古蹟景點-帝國糖廠湖濱生態園區。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
台中日式古蹟景點-帝國糖廠湖濱生態園區。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著數位時代來臨，「台灣好行-臺中時尚城中城線」服務也跟著時尚升級，持續不斷提供更多元、便利的票證支付環境，除了現有電子票證刷卡上下車外，即日起使用手機行動支付功能，就能搭乘臺中時尚城中城線，未來並將推動電子套票的包裝，使旅程更輕鬆便利。

▲搭「台灣好行-臺中時尚城中城線」，可使用行動支付刷卡上車。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲搭「台灣好行-臺中時尚城中城線」，可使用行動支付刷卡上車。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

臺中市政府觀光旅遊局長韓育琪表示，「台灣好行-臺中時尚城中城線」自去年起即逐步將驗票機更新成具備QR Code掃描功能之行動支付設備，目前設備支援「Easy Wallet悠遊付」、「一卡通Money」、「icash Pay」，上下車開啟行動支付APP後，點選乘車碼，再將手機QR Code對準驗票機設備下方鏡頭，並且保持一定距離，即可完成刷卡乘車，歡迎旅客多加利用，既防疫又可輕鬆感受便利旅程。未來也將持續研議整合沿線相關食宿遊購行產業優惠，包裝成電子套票，鼓勵旅客選用。

 「台灣好行-臺中時尚城中城線」自去年由原11路公車轉型後，針對車輛進行統一彩繪，提供編印資訊豐富的中、英、日、韓多語旅遊摺頁，38個站點的多語e化雲端導覽解說旅遊服務，另亦串聯沿線在地商家推出相關搭乘享優惠活動，便利旅客遊玩臺中火車站、臺中市役所、柳川、美術園道商圈、審計新村、草悟道、科博館、臺中放送局、一中商圈、帝國製糖廠等景點，開行至今，頗受旅客好評，為了滿足旅客的期待，我們將持續提升「台灣好行-臺中時尚城中城線」旅遊服務品質。

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