史上最划算！「住晶華、送晶英」入住五星飯店1500有找　再享栢麗廳吃到飽

疫情升溫無法到處跑，在飯店也能享最頂級的渡假享受！台北晶華酒店最新主打「環遊晶華 雙城假期」專案，入住晶華之餘再從礁溪晶泉丰旅、台南晶英酒店或太魯閣晶英酒店擇一，一次入住兩家五星級飯店1500起，堪稱史上最超值，即日起限時限量開賣。

圖／晶華酒店官網

「環遊晶華 雙城假期」活動共有3大好康，即日起至5/31期間只要完成預訂，入住晶華除了可享用價值1936元的栢麗廳自助式早餐Buffet、享受頂樓星空電影院，還會贈「礁溪晶泉丰旅」雅緻客房平日住宿招待券乙張，獨享溫泉飯店的美人湯，截至6/30都可兌換，兩晚5999元，平均一晚不到1500超划算。

兩人入住台南晶英12坪海東客房，加碼多項禮遇，包含77元加價房型升等、777元加購精緻中西式早餐。圖／台南晶英提供

此外，晶華國際酒店集團另一家五星飯店台南晶英酒店，也參與本次專案，住晶華、送台南晶英一晚同樣5999元起，5/31前入住享栢麗廳早餐買一送一優惠。台南晶英住宿為12坪海東客房住宿乙晚，贈品券效期至6/30，讓大家到美食之都吃好、住好，官網訂房加購高鐵還有全台最低65折起獨家優惠，最高省下近2000元的南下費用。

太魯閣晶英酒店最著名的就是頂樓的峽谷無邊際泳池。圖片提供／太魯閣晶英酒店

而此次最搶手的莫過於「太魯閣晶英酒店」也加入陣容。活動為成人打滿三劑疫苗並入住太魯閣晶英12坪山嵐客房，即贈晶華住宿券，限時下殺優惠9999元，等於每人每晚2499元，即可收穫雙城五星級最狂享受。不論是太魯閣晶英山嵐美景還是峽谷無邊際泳池，還是晶華露天電影院，都能讓大家在飯店極致放鬆，住宿券兌換期至6/30，含栢麗廳自助早餐兩客，不適用國定假日請以官方為準。

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