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「2022世界自行車日－騎遊環台活動」 花東縱谷段開放報名啦！

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
花東縱谷台9線風光。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
花東縱谷台9線風光。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為響應聯合國世界自行車日及宣傳臺灣推展自行車之綠色旅遊特色，交通部觀光局將於2022年5月28日辦理「2022世界自行車日－騎遊環台活動」，一起運用「環騎圓夢APP」畫出自行車環島路線軌跡，合作拼出臺灣圖形。

▲鯉魚潭風景區湖光山色。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲鯉魚潭風景區湖光山色。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

花東縱谷國家風景區管理處也將於5月28日結合「2022世界自行車日－騎遊環台活動」號召遊客一起與來自全台灣自行車夥伴一起畫出臺灣。

▲花蓮193縣道行道樹之美。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲花蓮193縣道行道樹之美。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

此次活動騎乘路線，由南至北分別為「羅山遊客中心→7-11樂合門市」、「7-11樂合門市→7-11瑞權門市」、「7-11瑞權門市→光復車站」、「光復火車站→壽豐分駐所」、「壽豐分駐所→7-11蓮嘉門市」，路線長度約15至27公里不等，5路段即日起至5月20日止在縱管處官網開放報名，歡迎有興趣的朋友擇一條喜愛路線報名騎乘，跟著我們一起解鎖花東美景

▲大農大富平地森林園區。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲大農大富平地森林園區。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

▲富里-羅山遊客中心。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲富里-羅山遊客中心。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

郭振陵處長表示，本次活動不論騎哪一條路線，沿途美景看不完，車友們的眼睛絕對不無聊，現在報名就送『花東縱谷East of Taiwan限定袖套』、『活動限定護腕』，騎到終點還有『在地特色餐點』讓各位朋友享用，體力有限的朋友也不用太擔心，活動當天提供電動輔助自行車讓所有參加者輕鬆騎逍遙遊，每條路線限量46名，邀請各位喜歡花東的車友們報名騎乘，用自行車打造優質健康休閒生活。

縱管處官網：https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/5966

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