甜上心頭！ 母親節鮮花花禮永不退流行 媽媽一定懂的老派浪漫

今年的母親節禮物，你物色好了嗎？還在挑選的話，不妨送媽媽一束精緻又美麗的花！雖然平常精打細算的媽媽可能第一時間脫口而出「浪費錢！給我現金就好了（笑）」，但這種老派浪漫，媽媽一定會甜上心頭。再說，我們小時候也是從送媽媽康乃馨開始的呀！

母親節恆星花禮系列；圖片／CNFlower西恩提供

花藝美學精品領導品牌CNFlower以春天的大自然為靈感，打造母親節限定浪漫而精緻的自然禮物。CNFlower西恩經典恆星花以精品珠寶的概念與設計，呈現出花的純粹和質感，不只是不凋或永生，而是像天上的恆星一般珍貴、耀眼奪目。

母親節禮物選手1：恆星花系列

柔情花園 恆星花禮（方形皮革邊花器15.5cm）；圖片／CNFlower西恩提供

CNFlower西恩最經典的精品恆星花（恆星花為真花，利用特殊保存液取代植物中的水分及養分，於適當的環境下可維持1-2年不等），今年母親節推出多款全新設計款系列，包含時尚的鏡面花器、皮革溫室花器玻璃花園系列，別緻的設計有如走進春日最夢幻的花園幻境。經典而優雅的設計，送給媽咪的禮物還能成為家中珍藏的擺飾。

母親節禮物選手2：鮮花花禮系列

Pink Lady 鮮花禮盒（小白圓）；圖片／CNFlower西恩提供

母親節正值美好春日，CNFlower西恩設計師以春天的大自然為靈感，除了母親節代表康乃馨，更加入庭園玫瑰、東亞蘭、聖誕玫瑰等季節花朵打造系列花禮，以及澎湃的99朵康乃馨母親節限定花束，傳遞子女對母親節滿滿的溫柔愛意，讓媽媽們收花收得幸福感十足，心花朵朵開。

母親節系列花禮多款能直接宅配到府，疫情期間宅家安心，與家人歡慶最美母親節！

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Editor／Sasa 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203347