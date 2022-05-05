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漁港現撈直送的「海產Buffet」吃到飽！礁溪寒沐週週抽3C與住宿券，持小黃卡再享72折優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／礁溪寒沐酒店提供
圖／礁溪寒沐酒店提供

礁溪寒沐酒店為搶攻餐飲商機開大絕了！只要於旗下MU TABLE享用Buffet自助餐，消費滿2000元即有機會抽中飯店住宿券、高級3C或豪華家電等。MU TABLE還祭出新鮮魚貨直送的「現撈海鮮台」吃到飽服務，持小黃卡還可最高享有約72折優惠快衝！

圖／礁溪寒沐酒店提供
圖／礁溪寒沐酒店提供

MU TABLE擁有350坪寬敞空間，主廚嚴選新鮮的在地食材，現在即日起至6月還針對午餐、下午茶與晚餐推出「現撈海鮮台」吃到飽服務，直接爽吃龜山島海域或大溪漁港直送新鮮的海產料理，不僅如此，每逢5月期間平日每週三與週五的晚餐，以及週末週六與週日的午晚餐時段，加碼推出「黑鮪魚現切秀」，保證讓消費者一飽口福。

圖／礁溪寒沐酒店提供
圖／礁溪寒沐酒店提供

另外，礁溪寒沐酒店即日起至7月31日推出「春夏豪禮週週抽」的活動，只要於MU TABLE自助餐廳享用午餐、下午茶或晚餐，單筆消費滿2,000元即贈抽獎券一張、消費滿4,000元贈抽獎券兩張，以此類推消費越高中獎機率越高，將有機會抽中精美3C產品、豪華家電與星級飯店住宿券等，每週將抽出一位幸運兒。

圖／礁溪寒沐酒店提供
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最後因應疫情，只要即日起6月30日前，週一至週五午餐時段至自助餐廳MU TABLE用餐，只要持小黃卡、數位健康證明或健保卡證明完成三劑疫苗施打，即享有午餐時段每人700元的優惠（原價成人980元，約72折優惠）。

官網：www.muhotels.com

圖／礁溪寒沐酒店提供
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