加1元就多住一位！義大天悅飯店「這8天」入住 無痛升等破萬房型

位於高雄的義大天悅飯店，推出「3620享樂有你」超狂優惠，即日起至五月底前入住，只要加一元就讓你多住一位，一塊錢真的很有用！最多四人同行，雙人房也將升等成溫馨家庭房。原本房型優惠價3620元，四人同行只需多加兩元，每人平均下來一晚才906元，星級飯店千元不到就可入住，還附飯店早餐超級划算。

指定日期入住天悅飯店就可升等至「星悅尊榮家庭房」。 圖／摘自義大天悅飯店官網

指定日期入住天悅飯店就可升等至「星悅尊榮家庭房」。 圖／摘自義大天悅飯店官網

在義大天悅飯店指定的日期住宿，就享有升等再升等！只要於5/5、5/6、5/9、5/13、5/15、5/20、5/22、5/24，這8天選擇上述方案入住，又可以免費升等至「星悅尊榮家庭房」，無痛享有超奢華體驗！值得注意的是，若是週六或連續假期入住則需加價1000元整，且每日限量10間，要搶要快，是時候揪家人朋友們到高雄玩一波了吧。

天悅飯店溫馨家庭房房型。 圖／摘自義大天悅飯店官網

除此之外，天悅飯店同期還推出「向百業致敬」方案，即日起至6/30前入住溫馨家庭房，就可享一泊二食優惠價4888元，2大2小百匯自助晚餐及隔天的2大2小自助早餐免費吃。此專案優惠週六及6/3~6/5端午連假不適用。

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