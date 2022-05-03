藝起玩台東！2022東海岸大地藝術節 6/21閃耀登場

2022東海岸大地藝術節記者會。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（以下稱東管處）第八屆「2022東海岸大地藝術節」將於6月21日正式展開，「東海岸大地藝術節」以結合「藝術創作」、「節慶風采」、「部落文化」、「小鎮遊程」期盼透過以藝術的方式引領遊客領略花東人文及自然之美。

2022年以「群山之島.眾島之洋」為策展主題，藝術節活動包含「藝術家駐地創作」、「月光•海音樂會」及「藝文平台串聯」等系列；在面對全球因疫情封鎖邊境的狀況下，大家不再能自由飛往世界各地，而台灣四面被海洋包覆，也正因這個海洋的保護下，疫情得以控制，使我們依然能安身立命的身處在混亂的世界裡，當我們從海洋的視野環顧流動的世上發生的人事物，更能凸顯位置與世界的連結鏈。

「藝術家駐地創作」

本年度6位藝術家哈拿.葛琉、撒部‧噶照、吳韋廷、張國耀、菅野麻依子、安君實，分別在渚橋遊憩區、石梯坪遊憩區、石雨傘遊憩區、齒草橋遊憩區及綠島進行創作，在疫後時代，睽違許久的創作生活將由藝術家帶領民眾們用生活看藝術，透過藝術過生活。

「月光‧海」音樂會

佳評如潮、強勢回歸的「月光‧海音樂會」今年計有8場次，以「夏至之島」（6月21日）、「吹過島嶼的歌、島影浪花」（7月14-15日）、「洋島婆娑、眾島琴音」 （8月13-14日）及「島國熱浪、眾島眾樂、眾島之洋」 （9月10-12日）等不同主題，邀請國內外表演者參與演出。

今年安排旮亙樂團、米莎與戇仔、精靈幻舞舞團、桑布伊擔任首場表演嘉賓，當日適逢夏至，更特別加碼夜間觀星活動，讓夜晚更精采；其他還有鄭宜農、毛恩足、MAFANA樂團及生祥樂隊等不同世代的表演者，而壓軸場安排舒米恩、盧靜子等人擔綱演出。

此外，為打造月光海舞台價值，今年規劃7月15日「島影浪花」售票場次，安排史詩級的卡司潘越雲、萬芳、家家、老王樂隊、漂流出口為大家帶來精采演出，票價每張新臺幣1000元（內含150元市集抵用券），6歲以下兒童免費，即日起可至全省7-11的ibon系統購票。特色鮮明的「創藝市集」今年則增加「你家就是我佳」的優質攤商票選活動，參與票選民眾有機會獲得攤位提供的特殊獎品喔!

「藝文串聯平台」

東管處透過走訪及召募轄內各藝文單位，重新梳理藝術節三大架構及品牌內涵，延伸出｢開放工作室｣及｢藝串行動｣系列，公開召募在地藝文空間、藝術家、部落等以藝術、文化及生活元素進行提案，進而徵選出符合藝術節節奏的單位，串聯大小空間，連接藝串行動，讓東海岸的藝文氛圍不間斷。

「防疫機制與加值服務」

去年雖受疫情影響，許多活動轉變模式辦理，但依然讓藝術節及藝文平台夥伴們被外界看見，在新的一年，各單位都蓄勢待發，期待疫後舉辦實質活動，一同營造東海岸「月月活動，週週都精彩」。為落實防疫措施，「月光·海音樂會」現場，東管處要求音樂會工作人員（含攤商、表演者及藝術家等參與者）以及參加遊客必須於事前出示接種疫苗證明，若無接種者於當日活動前應進行快篩，以確保無染疫風險。會場採單一出入口，參與者應通過體溫偵測儀（體溫超過37.5度者及受居家隔離者禁止入場）及配戴口罩。音樂會場域同時間以3500人容納為上限，在安全距離下請小心飲食，另會場備有清潔洗手區便於大家清消，請大家務必遵守防疫原則。本活動後續皆會以中央疫情指揮中心公布之指引滾動式調整。

為讓大家更貼近東海岸的藝術氛圍，去年度推出周邊歡樂包組合，包含藝術節保冷袋、143啤酒杯、環保防曬膏、野餐墊、聯名啤酒及咖啡等多樣商品，今年度更增加多種商品供民眾選擇。另外為推廣在地業者與東海岸大地藝術節連結，邀請有興趣的業者推出聯名商品，一齊讓藝文觀光發光，藉以增加花東藝術節行銷聲量，擴大藝文網絡。

在大眾運輸方面，規劃每場次來回的月光付費接駁專車服務，讓旅客們參加活動更加便利，請大家多加利用；並與雄獅旅行社、易遊網等多家旅行社合作推出藝術節遊程，讓您方便旅遊東海岸，安心參與活動。

相關資訊：

東部海岸國家風景區管理處 www.eastcoast-nsa.gov.tw

藝術節活動網站 www.teclandart.tw

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