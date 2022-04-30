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母親節玩樂園／送OUTLET購物金、吃大餐免費搭摩天輪

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▲餐廳單筆消費滿1,500元還能兌換天空之夢免費搭乘券乙張。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲餐廳單筆消費滿1,500元還能兌換天空之夢免費搭乘券乙張。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

「500元任你花」優惠券，折上加折，優惠再優惠。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
「500元任你花」優惠券，折上加折，優惠再優惠。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】為了迎接母親節，麗寶OUTLET MALL即日起至5/8母親節檔期，推出《愛喲！我的媽500元任你花》活動。「500元任你花」券共限量2萬份，不管是館內超人氣adidas、PUMA、New Balance、The North Face…等超過50多家運動休閒品牌，或是Roots、GUESS、Levis、Jack&Jones、Life8、精品包款、眼鏡…等100多家男女裝服飾配件，除了原本就超低OUTLET價外，只要服務台領取「500元任你花」券消費滿2000元再折100元。

500元任你花，買好、買滿超低折扣在這裡！時尚媽咪的最愛，麗寶OUTLET MALL Ｃ區１Ｆ《GLORIA》專櫃GUCCI墨鏡，下殺 2.5折；近期剛開幕的人氣設計師品牌《HUANG SHU CHI》黃淑琦，寵媽大絕招，推出牛仔褲一折起，讓媽媽們買得開心也穿得漂亮；Ｂ區1F國際展演廳母親節送禮的最佳首選，FUJI富士按摩椅獨家銷售展，購買指定款機種，就能以42折起，加購林依晨代言的FG908愛沙發，帶回家送給媽媽。以上優惠都還能使用「500元任你花」優惠券，折上加折，優惠再優惠。

此外；麗寶OUTLET MALL近20家，含蓋韓式、泰式、港式、日式等多樣化異國主題餐廳，母親節期間相繼推出CP值超高的寵媽天菜。試營運的B區1F《米塔炙燒牛排專門店》為媽媽們準備了，寵愛媽咪四人套餐只要2,988元(原價3,406元)的優惠；C區1F《十二月》推出母親節套餐(五人分享餐)，多道私房佳餚及美味紅蟳粥，歡慶母親節推薦價3,880元。即日起至5/8憑麗寶OUTLET MALL 主題餐廳消費發票，單筆消費滿1,500元還能兌換天空之夢免費搭乘券乙張。

▲《十二月》餐廳推出母親節套餐，多道私房佳餚及美味紅蟳粥。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲《十二月》餐廳推出母親節套餐，多道私房佳餚及美味紅蟳粥。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

另外，4/30至5/8天空之夢摩天輪母親節雙人優惠價，帶媽媽一同搭，兩人同行只要350元，再加贈口罩兌換券乙張，可以兌換最獨特、最炫的口罩2個。今年不但要讓媽媽吃遍最美味的美食佳餚，更要帶她體驗全台最大的天空之夢摩天輪，享受同等101大樓88樓景觀台高度，將大台中風光山色映入眼簾。

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母親節 主題餐廳 牛排

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