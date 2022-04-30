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3米高巨浪！199元暢玩馬拉灣水上樂園

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▲馬拉灣4月30日開園10點30分入場只要199元。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲馬拉灣4月30日開園10點30分入場只要199元。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】天氣越來越熱，全台最大水上樂園馬拉灣，今年將於4/30正式開園。為歡慶馬拉灣開園，4/30當日上午10點30分前入場，同樂歡慶價199元！接著5/1-5/31推出《COOL涼一夏！》穿著比基尼、三角泳褲只要199元，邀請民眾跟著全東南亞最大的造浪池「大海嘯」迎接初夏的浪花。

今夏最養眼！馬拉灣清涼消暑又吸睛，4/30-5/2開園活動《穿Bikini 玩Gaming》，特別邀請全台首輛沉浸式遊戲體驗車Cooler Master「酷玩行者」進駐麗寶樂園渡假區，「酷玩行者」具備創意、娛樂、機動等多功能，移動式舞台打破互動距離限制，無論直播賽事、電音派對等都能一車搞定。讓消費者在戶外也能感受到嶄新的娛樂體驗。為歡慶馬拉開園30日當天還有比基尼辣妹在「酷玩行者」遊戲體驗車上陪你勁歌熱舞、玩遊戲拿好禮。

▲5月1日-5月31日11點前穿比基尼、三角泳褲入園只要199元。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲5月1日-5月31日11點前穿比基尼、三角泳褲入園只要199元。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

馬拉灣除了30日開園當天10點30分前入場，同樂歡慶價199元外；5/1-5/31早上11點前穿比基尼泳衣或三角泳褲原價900元的門票只要199元，現省701元。振奮的鼓聲搭配咚咚嘿~興奮吶喊聲中，近3米高的超級猛浪來襲，不用到海邊也能感受到「大海嘯」的驚濤駭浪、園內人氣設施「阿酋彎」有著各式各樣有趣的親水機關，每3分鐘就會有1,800公升的巨瀑，從酋長木桶上狂瀉而下，讓人瞬間暑氣全消。坐上高速的「巫師飛艇」，從高達15米的高台垂直俯衝而下，在U形軌道來回高速擺盪，刺激又好玩。

▲全長270米飄飄河為園內人氣設施。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲全長270米飄飄河為園內人氣設施。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區，配合中央流行疫情指揮中心，園區內每個出入口皆放置提醒告示牌，並於入館時設置測量體溫儀，超過攝氏37.5度不得進入，並要求全程佩戴口罩、酒精消毒雙手後才可入內，亦加派人員於園區內提醒勸導遊客，全場域防疫滴水不漏，持續打造安心、安全玩樂與渡假休閒環境。

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