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喜來登高CP值長住優惠！ 享8折餐飲+5折洗衣 再送「寒居酒店&寒舍艾美住宿券」總值48,000元

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

防疫新生活成為現在最夯的討論話題，為了讓醫療量能充足負擔中重症患者，輕症或無症狀者開始提倡居家照護。因此台北喜來登大飯店抓準消費者需求，推出「防疫好生活」長住方案，即日起至六月底連續入住七日，享有自助早餐Buffet、館內餐廳8折與洗衣5折等優惠，更狂的是直接送寒居酒店住宿券一張與寒舍艾美主管套房或礁溪寒沐住宿券一張，CP值超高，立即預約起來！

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

強化防疫新生活、更要把日子過好，把家留給居家檢疫、居家照顧者，家人改住飯店來場「安心小度假」是台北喜來登大飯店最新的長住優惠方案，即日起至6月30日前推出「防疫好生活」長住方案，連續入住首席客房7晚含早餐，每晚平均只需4,127元(已包含15.5%稅金與服務費)，除可享館內餐廳8折餐飲抵用券與防疫小禮包外，住宿期間另可享洗衣5折優惠與防疫小禮包（包含喜來登專屬口罩4片、隨身酒精瓶與淨斯本草飲乙包）。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

最狂的是訂購並入住此方案，直接再贈送寒舍集團旗下最新開幕精品酒店寒居住宿券一張（價值12,000元），以及寒舍艾美主管套房（價值36,000元）或礁溪寒沐住宿券一張（價值18,800元），相當於總價值最高贈送48,000元住宿券兩張。數量有限，務必把握機會住起來，更多詳情請上官網或電話洽詢。

入住專案即可獲得由愛馬仕建築御用團隊操刀、全新開幕的寒居酒店住宿券乙張。 圖／台北喜來登大飯店提供
入住專案即可獲得由愛馬仕建築御用團隊操刀、全新開幕的寒居酒店住宿券乙張。 圖／台北喜來登大飯店提供

專案另贈位於礁溪的頂級溫泉酒店寒沐語木居客房住宿券乙張，享受美人湯浸潤。 圖／台北喜來登大飯店提供
專案另贈位於礁溪的頂級溫泉酒店寒沐語木居客房住宿券乙張，享受美人湯浸潤。 圖／台北喜來登大飯店提供

台北喜來登大飯店「防疫好生活」七日連泊方案

預訂日期：即日起至6月20日

入住日期：即日起至6月30日

專案價格：連續入住首席客房7晚含翌日早餐1客，專案價28,888元 (已含15.5%稅金與服務費)

專案內容：專案贈送2張台北喜來登八折餐飲折扣券及防疫小禮包乙份；台北喜來登住宿期間可享洗衣5折優惠(服務費另計)；額外贈送寒居酒店燁鴞客房住宿券乙張、寒舍艾美酒店主管套房或礁溪寒沐酒店語木居住宿券乙張。

地址：100台北市忠孝東路一段12號

電話： 02-2321-5511

也可選擇揉合藝術與人文氣質的台北寒舍艾美主管套房住宿券乙張。 圖／台北喜來登大飯店提供
也可選擇揉合藝術與人文氣質的台北寒舍艾美主管套房住宿券乙張。 圖／台北喜來登大飯店提供

酒店 礁溪 早餐 寒舍艾美 CP值

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